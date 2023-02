eVTOL vs hélicoptères : l’avenir d’une industrie de 49 milliards de dollars

J’ai suivi les inventions récentes dans le domaine du transport aérien et j’ai été fasciné par le potentiel de l’avion électrique à perturber l’industrie du voyage. Les avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) ont révolutionné l’aviation. Les avions eVTOL pourraient perturber l’industrie des hélicoptères de 49 milliards de dollars et changer notre façon de voyager avec leur vitesse, leur efficacité et leur faible bruit. Plongeons plus profondément et découvrons à quoi ressemblerait le voyage aérien de nouvelle génération.

Pourquoi l’industrie des hélicoptères doit être bouleversée

Les hélicoptères existent depuis de nombreuses années et sont essentiels à bien des égards à l’industrie aéronautique, mais ils ont toujours été considérés comme un mode de transport de luxe. Mais les avions eVTOL pourraient bientôt changer cela.

Les hélicoptères coûtent cher. Les hélicoptères traditionnels utilisent des moteurs à essence, qui sont chers et émettent beaucoup de CO2. Ce sont des transports à long terme non durables. De nombreuses entreprises et particuliers les évitent en raison des coûts de maintenance élevés.

Comment les eVTOL révolutionnent le voyage

Cependant, les moteurs électriques rendent les eVTOL moins chers à exploiter et à entretenir. Ils ne libèrent pas de dioxyde de carbone, ce qui les rend respectueux de l’environnement. Ils sont idéaux pour les entreprises et les navetteurs respectueux de l’environnement.

Les eVTOL sont plus écologiques, plus rapides et consomment moins de carburant que les hélicoptères. Pour les villes dont l’espace est limité, ils décollent et atterrissent à la verticale. Cela les rend idéales pour les trajets quotidiens, les taxis aériens et les opérations militaires.

Pourquoi les eVTOL sont meilleurs que les hélicoptères :

En tant que passionné de véhicules électriques, j’ai suivi les développements des eVTOL. Ils présentent de sérieux avantages par rapport aux hélicoptères traditionnels, ce qui vaut la peine de suivre leur développement.

Les eVTOL sont plus rapides que les hélicoptères, silencieux et respectueux de l’environnement. Cela les rend attrayants pour les voyageurs d’affaires pressés par le temps. Contrairement aux hélicoptères, les eVTOL peuvent décoller et atterrir verticalement, ce qui leur permet d’opérer dans des zones où l’espace de piste est limité.

Les eVTOL sont avant tout écologiques. Les hélicoptères électriques sont plus propres que les hélicoptères à combustible fossile. Les avions électriques comme les eVTOL seront en demande en raison du changement climatique et des efforts du gouvernement pour le transport écologique.

Les eVTOL sont également plus silencieux pour la pollution sonore urbaine. Ces avions sont plus silencieux que les hélicoptères, ce qui les rend parfaits pour les villes aux moteurs bruyants.

Réduction des coûts d’exploitation :

Les EVTOL coûtent beaucoup moins cher que les hélicoptères, ce qui affecte le marché. Ces avions sont moins chers que les hélicoptères mais offrent des avantages similaires. C’est idéal pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin de services d’hélicoptère mais qui ne veulent pas dépenser une fortune.

L’avantage de coût des eVTOL par rapport aux hélicoptères traditionnels est significatif. L’électricité est à la fois moins chère et plus propre que les combustibles fossiles traditionnels. Un hélicoptère de taille moyenne consomme généralement 50 gallons de jet-A par heure (environ 200 $), alors qu’un eVTOL ne coûte que 8,2 cents par mile. Cela indique que pour le même prix qu’une heure de carburant d’hélicoptère, un eVTOL pourrait parcourir plus de 2 400 milles !

Coûts d’entretien réduits :

Contrairement aux hélicoptères, qui utilisent des combustibles fossiles coûteux pour alimenter leurs moteurs, les eVTOL sont alimentés à l’électricité. En conséquence, les flottes d’eVTOL sont nettement moins chères à exploiter que leurs homologues d’hélicoptères conventionnels.

En prime, les eVTOL sont délibérément conçus pour être faciles à utiliser. Ils sont moins compliqués et moins susceptibles de tomber en panne, grâce au nombre réduit de pièces mobiles. C’est encore une autre façon de réduire considérablement le prix de l’entretien d’une flotte eVTOL.

Dans une interview avec CNBC, Michael Leskinen, président de United Airlines Ventures, a déclaré que la société avait investi dans Eve et Archer Aviation, deux startups dans le même domaine.

« Les hélicoptères sont très coûteux à exploiter pour plusieurs raisons, mais la principale raison est qu’ils ont plusieurs points de défaillance, ce que les avions eVTOL n’auront pas. L’électrification rend l’avion plus sûr. Des avions plus sûrs deviennent également moins coûteux à entretenir.

Les EVTOL peuvent nuire à l’industrie des hélicoptères. Les exploitants d’hélicoptères traditionnels peuvent avoir plus de mal à concurrencer les eVTOL. À mesure que de plus en plus de personnes passent aux eVTOL, l’industrie des hélicoptères pourrait perdre des emplois.

Je pense que les eVTOL vont révolutionner la mobilité aérienne urbaine. Source d’énergie électrique zéro émission des eVTOL, la réduction du bruit et le temps de trajet plus rapide en feront le moyen de transport court-courrier préféré. Alors que de plus en plus d’entreprises investissent dans le développement et la production d’eVTOL, je suis ravi de voir quelles innovations elles apporteront ensuite.