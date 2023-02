Minecraft est un jeu bac à sable très populaire qui vous permet de faire tout ce que vous voulez dans le jeu. De l’élevage d’animaux à l’attaque d’ennemis en via la construction de différentes choses et l’exploration de nouveaux mondes, vous pouvez tout faire. Désormais, le jeu vous permet de jouer avec vos amis uniquement sur n’importe quelle plate-forme – PC, mobile ou console de jeu. Cependant, si vous souhaitez améliorer votre expérience Minecraft, vous pouvez essayer de jouer au jeu sur votre casque VR. Oui, aujourd’hui, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez installer et jouer à Minecraft sur votre casque Oculus Quest 2 VR.

Étant donné que Minecraft est un jeu vidéo très populaire. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui a le tout nouveau casque Oculus Quest 2 de Meta, vous vous demandez peut-être comment vous pourriez jouer à ce joli jeu en VR. Si telle est votre question, nous avons la réponse.

Commençons.

Puis-je jouer à Minecraft sur Oculus Quest 2 ?

Oui, le célèbre jeu sandbox – Minecraft est disponible pour le casque Meta Oculus Quest 2 VR. Minecraft permet le Cross-Play VR, oui, vous pouvez également jouer au même jeu avec des joueurs non VR. Il existe deux manières différentes de jouer au jeu Minecraft sur Oculus Quest 2 VR. Voyons donc comment vous pouvez jouer à Minecraft sur votre Meta Quest 2.

Comment jouer à Minecraft sur Oculus Quest 2

Questcraft via Sidequest et Minecraft Java Edition VR sont les deux méthodes différentes que vous pouvez utiliser pour jouer à Minecraft sur votre Oculus Quest 2. Voyons maintenant les étapes d’installation.

Méthode 1 : Jouez à Questcraft via Sidequest

Dans cette méthode, vous utiliserez un programme tiers appelé Sidequest. Sidequest est un programme pour votre PC qui vous permet de télécharger diverses applications et jeux sur votre casque Oculus Quest 2 VR. Ce programme gratuit vous aidera à jouer à Minecraft en VR sur votre Oculus Quest 2. Alors maintenant, commençons par les instructions pour jouer à Minecraft sur votre Oculus Quest 2.

Tout d’abord, téléchargez le programme Sidequest sur votre PC Windows. Vous pouvez le télécharger depuis le page Web officielle. Allumez votre casque Oculus Quest 2 et assurez-vous qu’il est connecté à Internet. Lancez le programme Sidequest et créez une organisation en vous connectant avec votre compte Facebook ou Instagram. Assurez-vous de vérifier le compte à l’aide de l’authentificateur de facteur en 2 étapes. Vous pouvez donner n’importe quel nom à votre organisation et accepter les termes et conditions. Maintenant, lancez l’application Meta Quest sur votre Android ou iOS appareil. En supposant que vous vous êtes connecté au compte. Dans le menu Paramètres du casque, appuyez sur l’option Mode développeur.

Assurez-vous d’activer la bascule. Redémarrez votre Oculus Quest 2. Connectez votre casque Oculus Quest 2 au PC à l’aide du câble USB. Autorisez et acceptez les messages de débogage USB sur votre oculus Quest 2. Cliquez sur Installer Sidequest dans le programme Sidequest de votre PC. Avec Sidequest installé sur votre Quest 2, vous n’avez pas besoin d’ouvrir la bibliothèque d’applications. Assurez-vous de sélectionner Sidequest dans l’option Sources inconnues.

Un code s’affichera sur votre casque. Entrez-le sur votre PC en utilisant le lien affiché dans votre Quest 2. Lancez Sidequest sur votre Quest 2 et recherchez l’application appelée QuestCraft. Cliquez sur le bouton Sideload pour Questcraft et acceptez les autorisations. Une fois le jeu installé, lancez l’application et connectez-vous avec votre compte Microsoft. Gardez à l’esprit que votre compte Micorosft doit être lié à une copie de Minecraft Bedrock Edition. Ajustez les paramètres du jeu tels que le son et les graphismes. Vous êtes maintenant prêt à jouer à Minecraft sur votre casque Oculus Quest VR.

Méthode 2 : Jouez à Minecraft Java Edition sur Oculus Quest 2

Nous venons de voir comment vous pouvez installer et jouer à l’édition Bedrock de Minecraft sur Quest 2. Voyons maintenant comment vous pouvez jouer à l’édition Java de Minecraft sur votre Oculus Quest 2. Commençons.

Assurez-vous d’avoir Java, Fumeret Vapeur VR installé sur votre PC Windows Maintenant, lancez votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur ce lien.

Vous allez télécharger Vivecraft pour Quest 2 sur votre PC Windows. Assurez-vous également de télécharger Édition Java de Minecraft sur votre PC Windows. Installez Vivecraft sur votre PC Windows.

Une fois le programme installé, lancez l’application Meta Quest sur votre PC. Maintenant, connectez votre casque VR au PC à l’aide du câble USB. Ouvrez Steam VR sur votre PC Windows. À l’aide du bureau virtuel de votre casque, recherchez le jeu Minecraft Java Edition que vous avez installé sur votre PC Windows. Lancez l’édition Java de Minecraft. Vous pourrez désormais vous connecter avec votre compte Microsoft et jouer à Minecraft java Edtion sur votre Oculus Quest 2.

Voici comment vous pouvez jouer à Minecraft sur votre Oculus Quest 2.

Cela inclut le guide sur la façon dont vous pouvez installer et jouer à deux versions différentes de Minecraft sur votre Oculus Quest 2. Nous espérons que ce guide vous aidera à comprendre comment jouer au jeu. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Si vous voulez toujours savoir quelque chose sur Minecraft sur Oculus Quest 2, dites-le nous dans la section des commentaires.

