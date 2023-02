Microsoft Teams Premium est désormais disponible avec l’intégration ChatGPT

ChatGPT d’OpenAI est la nouvelle sensation Internet du moment, et tout se résume à ses fonctionnalités et capacités. Juste au moment où il a commencé à gagner en popularité, Microsoft n’a pas tardé à investir beaucoup d’argent dans le projet avant même que d’autres concurrents n’y pensent.

Il semble que les propriétaires du système d’exploitation Windows savaient exactement ce qu’ils pouvaient faire avec ChatGPT avant même de faire l’investissement. En effet, l’entreprise a déjà commencé à intégrer le chatbot IA dans certains de ses produits et services.

Microsoft a officiellement présenté la version premium de Microsoft Teams qui est désormais disponible dans le monde entier. Les nouvelles fonctionnalités premium proposées par Microsoft incluent le GPT-3.5 d’OpenAI. Microsoft a également ajouté plus de fonctionnalités pour rendre vos réunions plus intelligentes, sécurisées et plus personnalisées.

Fonctionnalités de Microsoft Teams Premium

Avec la version premium de Microsoft Teams, le système peut générer automatiquement des chapitres dans PowerPoint en direct en utilisant l’IA. En tant qu’utilisateur, vous pouvez également avoir votre propre marqueur de chronologie personnalisé lorsque vous quittez ou rejoignez une réunion. Une autre fonctionnalité utile est la traduction en direct des sous-titres lors des réunions.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Microsoft a également l’intention d’ajouter plus de fonctionnalités aux services premium qui sont déjà dotés de suffisamment de fonctionnalités. Dans quelques mois, Teams premium pourra générer automatiquement des notes de réunion. Microsoft intégrera les muscles de ChatGPT sous la forme de GPT-3.5 pour en faire un succès. Les utilisateurs auront également accès aux tâches et aux suggestions d’éléments d’action qui ont été générées par l’IA.

Actuellement, ce sont toutes les fonctionnalités dont Microsoft a parlé. Cependant, ce n’est que le début d’une nouvelle révolution et Microsoft apportera certainement plus de fonctionnalités plus tard.

Autres projets de Microsoft utilisant l’intégration ChatGPT

Récemment, Microsoft a introduit le service Azure OpenAI pour tous les développeurs. Il est également venu avec un outil pour aider les débutants à développer leurs propres applications et une application de conception graphique. Toutes ces applications sont basées sur les technologies OpenAI. Des sources ont également affirmé que Microsoft intègre actuellement ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.