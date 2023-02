Le Huawei P60 Pro arrivera avec un nouveau design unique !

Aujourd’hui, nous vous apportons les informations les plus récentes concernant le prochain smartphone P60 Pro de Huawei, ainsi qu’un regard distinct et clair sur sa conception. Le smartphone dispose d’un système de caméra à double anneau qui était également disponible sur le P50 Pro, ainsi que d’une caméra rectangulaire. Les caméras ont une finition blanche propre et des bandes argentées autour d’elles.

Deux capteurs de caméra sont situés dans l’anneau supérieur. Tandis qu’une lentille périscope supplémentaire et un flash LED sont situés dans l’anneau inférieur pour un éclairage idéal dans n’importe quel environnement. Grâce à cette configuration, ce téléphone pourra sans aucun doute prendre des photos nettes et en haute définition, même dans des conditions de faible éclairage. Afin de compléter l’ensemble, un quatrième capteur séparé est également disponible. Il se démarque des autres téléphones du marché. En raison de la belle touche finale des anneaux argentés autour de chacune de ces caméras.

Le design du Huawei P60 Pro dévoilé

Une version de test du Huawei P60 Pro a été montrée dans une image en direct qui a fait surface il y a quelques jours. Afin d’offrir une compréhension claire de sa conception, HoiIndi a maintenant une nouvelle image conceptuelle qui montre son design.

Ce smartphone a été imaginé par l’artiste conceptuel comme étant blanc céramique. L’autre côté de l’appareil comporte un écran avec un bord incurvé et une caméra selfie située au centre dans un trou. Nous apprécions ce que nous voyons dans cette excellente vue de l’unité de test Huawei P60 Pro.

La série Huawei P60 aura une nouvelle technologie de caméra, selon des rapports précédents. Bien que rien ne soit clair pour le moment, les données impliquent que cet appareil photo pourrait ne pas être le dernier. Puisque ce sera une mode complètement différente. Au premier trimestre 2023, la série Huawei P60 fera ses débuts, et ce sera passionnant à voir. Alors, restez à l’écoute pour plus.