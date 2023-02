Lancement du BLU G72 Max avec 128 Go de stockage et Helio G37

BLU a annoncé le prochain BLU G72 Max, que nous connaissons maintenant. La marque américaine de smartphones est bien connue pour ses modèles à bas prix, et nous en avons un autre en route. Malheureusement, nous n’avons aucune information sur son prix ou sa date de sortie. Mais une chose est sûre : en raison de ses spécifications bas de gamme, ce sera un téléphone à petit budget.

Selon les rapports, le BLU G72 Max aura un écran LCD IPS de 6,8 pouces. De plus, la résolution d’écran 720p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz est adéquate.

Caractéristiques du BLU G72 Max

Presque tous les téléphones économiques ont une chose en commun. Devinez quoi? C’est l’option de stockage. Parlons-en plus tard. En ce qui concerne l’affichage, nous ne pouvons pas dire que vous pouvez diffuser une vidéo de haute qualité. Mais regarder les images suffirait. Le BLU G72 Max aura également un chipset fabriqué par MediaTek appelé Helio G37.

Nous pouvons supposer qu’il pourrait vous suffire d’écouter des chansons et de jouer à des jeux simultanément. Malheureusement, vous devrez vous contenter d’une configuration mémoire unique de 4 Go/128 Go. La mémoire de 128 Go est le stockage interne extensible, bien meilleur que les autres téléphones au même prix. Les autres téléphones économiques offrent normalement 3 Go de RAM avec 64 Go de stockage.

Notamment, le stockage n’est pas toujours extensible. BLU s’est surpassé en fournissant une option de stockage extensible supplémentaire. En ce qui concerne l’appareil photo, ce n’est ni bon ni mauvais. Le smartphone dispose d’une caméra arrière de 13 MP et d’autres capteurs non spécifiés. De plus, la caméra frontale selfie de 8 MP est raisonnable pour le prix.

Comme les autres smartphones économiques, le BLU G72 Max dispose d’une batterie de 5 000 mAh. Malheureusement, il n’y a aucune information sur la vitesse de charge. De plus, le BLU G72 Max utilisera Android 12. La société n’a pas encore annoncé la date de sortie de ce smartphone.