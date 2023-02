Chaîne d’approvisionnement chinoise : Shenzhen ne s’est pas construite en un jour

Le Financial Times a récemment publié un test approfondi de la façon dont Apple a construit sa chaîne d’approvisionnement en Chine. C’est une plongée profonde dans une question importante, et son auteur Patrick McGee découvre des détails étonnants. Depuis que nous avons fourni des devis de couleur vers la fin, on nous a beaucoup demandé récemment combien de temps il faudrait pour dénouer cette chaîne d’approvisionnement, à la fois pour la Chine et pour l’industrie technologique américaine. La réponse courte est – longtemps.

Le problème avec cette analyse est qu’il n’y a pas de moyen facile de quantifier le problème. Nous pourrions examiner la production manufacturière mondiale, dont la part de la Chine est de 28,7 % contre 16,8 % pour les États-Unis, ou simplement la part de l’électronique grand public qui est encore plus déséquilibrée. Mais ce n’est qu’une partie de l’image.

Le complexe électronique du sud de la Chine repose autant sur le capital humain et les actifs incorporels que sur le capital et l’argent ordinaires et démodés. Cela rend la reproduction plus difficile pour quelqu’un d’autre.

Une grande partie des capacités actuelles de la Chine vont au-delà de la simple production. L’un des aspects les plus fascinants du complexe électronique de la Chine méridionale est la mesure dans laquelle il s’est enraciné dans l’économie totale. Le FT a lancé une statistique incroyable. Ils ont examiné les certifications ISO. L’ISO est un organisme international de normalisation qui certifie les entreprises sur la base d’un ensemble détaillé de qualifications de processus et a constaté que :

La domination de la Chine peut être en partie quantifiée. En 2021, le nombre d’organisations du pays qui avaient été auditées pour confirmer les meilleures pratiques en matière de « systèmes de gestion de la qualité » – certification ISO 9001 – était de 426 716, soit environ 42 % du total mondial. Pour l’Inde, le chiffre était de 36 505; pour les États-Unis, c’était 25 561. Financial Times : Comment la Chine a lié sa fortune à la Chine

Dans certaines parties du sud de la Chine, l’ISO est devenue une telle caractéristique des principaux employeurs que les entreprises de services locales adoptent bon nombre de ces pratiques, les restaurants et les boîtes de nuit recherchant également la certification ISO, vraisemblablement en supposant que leurs clients apprécient la qualité.

Et cela va vraiment au cœur du problème, les capacités de fabrication de la Chine sont mesurées en actifs incorporels et en capital humain autant qu’elles sont mesurées en statistiques solides et en capital physique et en argent à l’ancienne.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Pour des entreprises comme Apple, cela indique une échelle – la capacité de fabriquer quelques centaines de millions d’iPhones par an avec un haut degré de fiabilité. Pour les petites entreprises, cela indique flexibilité et rapidité d’exécution. Nous avons récemment travaillé avec une entreprise cherchant à s’approvisionner auprès d’un fabricant américain. Au milieu de la planification, ils ont découvert qu’ils avaient besoin d’un outil spécifique pour la production, mais le fabricant sous contrat n’avait aucune expérience avec l’appareil, ce qui a retardé la production de plusieurs mois pendant qu’ils recherchaient un bail et, encore plus difficile à trouver. une équipe qui a su s’en servir.

En revanche, à Shenzhen, il existe une douzaine d’entreprises spécialisées dans cet outil qu’elles peuvent faire livrer à l’usine le lendemain, avec une équipe pour le faire fonctionner. Les grappes industrielles sont un phénomène bien connu, mais il n’y a pas de grappes de l’échelle et de la profondeur à comparer à Shenzhen aujourd’hui.

Cela dit, le train a quitté la gare. Les entreprises américaines font tout ce qu’elles peuvent pour réduire et/ou éliminer leur dépendance à l’égard de la Chine. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Apple voudrait déplacer la majorité de sa production hors de Chine d’ici cinq ans. Nous n’avons aucune idée si cela est vrai, mais seul Apple pourrait même envisager ce genre de chronologie. Il n’y a pas d’alternative prête, et il n’y en aura probablement jamais.

La future chaîne d’approvisionnement en électronique est susceptible de se fragmenter dans une douzaine de pays comme le Mexique, le Vietnam et la Malaisie. Et cette fragmentation ajoutera de la friction au système et le rendra probablement plus vulnérable aux perturbations périodiques.

La Chine n’est pas immobile non plus. Le coût du travail augmente en Chine depuis des années en raison de la hausse des revenus et d’une démographie défavorable. Lorsque Apple a commencé à produire en Chine, la plupart des employés de Foxconn étaient saisonniers, faisant des allers-retours dans leurs maisons rurales pendant les périodes creuses. Leurs enfants qui travaillent à l’usine aujourd’hui sont plus susceptibles d’avoir été élevés au moins partiellement dans les villes et de vouloir des iPhones et des iPads pour eux-mêmes. Même si les récents différends commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont été le catalyseur du lancement du processus, il était presque certainement inévitable de toute façon.