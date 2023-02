Découvrez cette fantastique nouvelle pour les propriétaires de Chromebooks

Bien que Google, Microsoft, Amazon et d’autres géants ne soient pas exactement les meilleurs amis, certains services et applications fonctionnent mieux lorsqu’ils collaborent. Par conséquent, Microsoft Office et OneDrive devraient fonctionner beaucoup mieux sur ChromeOS. Microsoft Office et ChromeOS se développent conjointement, déclarent les entreprises.

Les Chromebooks deviendront bientôt de vrais ordinateurs portables grâce à Microsoft Office

À quoi devrait-il ressembler? En intégrant davantage Microsoft 365 et OneDrive dans ChromeOS, comme le montre l’image ci-dessous, la gestion des fichiers devrait être plus simple. Alors que les ingénieurs de Google ont déclaré que cela se produira « dans les prochains mois », ils n’ont pas été particulièrement détaillés.

« Il est important pour tous les utilisateurs de Chromebook d’avoir les outils facilement disponibles. Pour accéder aux fichiers dont ils ont besoin pour faire avancer les choses. Aujourd’hui, les utilisateurs des logiciels Microsoft 365 et OneDrive peuvent utiliser la Progressive Web App pour leurs besoins Microsoft Word, PowerPoint ou Excel. Pour aider davantage ces utilisateurs, nous aurons une nouvelle intégration plus tard cette année sur ChromeOS. Facilite l’installation de l’application et l’ouverture des fichiers.

Les utilisateurs bénéficieront d’une expérience de configuration guidée qui les guidera tout au long du processus d’installation de l’application Web Microsoft 365. Et connecter Microsoft OneDrive à leur application Chromebook Files. Les fichiers seront enregistrés sur Microsoft OneDrive lors de l’ouverture dans l’application Microsoft 365 », a déclaré Google.

Qu’est-ce que Microsoft 365 ?

Microsoft 365 est une suite logicielle qui fournit aux utilisateurs une gamme d’outils et de services puissants. Les principales fonctionnalités de Microsoft 365 incluent les applications Office. Tels que Word, Excel, PowerPoint et Outlook, ainsi que des services basés sur le cloud comme OneDrive et Exchange Online. Il comprend également des fonctionnalités de sécurité telles que la protection avancée contre les menaces et la protection des données. Ainsi que des outils de travail d’équipe comme Microsoft Teams et SharePoint. De plus, Microsoft 365 dispose de capacités d’IA dans ses applications et services. Et comprend des applications mobiles pour les appareils iOS et Android. Cela fait de Microsoft 365 un outil très précieux pour un usage personnel et professionnel. Et il est disponible dans une variété de plans. Pour répondre aux besoins des différents types d’organisations et d’utilisateurs.