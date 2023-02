La mise à jour de Telegram permet aux utilisateurs de traduire des chats entiers et de payer un abonnement Premium annuel

En décembre, Telegram a publié une mise à jour majeure pour son application iOS avec des options pour masquer les médias, supprimer automatiquement les fichiers en cache, etc. La plate-forme de messagerie populaire reçoit maintenant sa première mise à jour majeure de 2023. La nouvelle version permet aux utilisateurs de traduire des chats complets et introduit également une nouvelle option d’abonnement annuel pour Telegram Premium.

Traduction du chat et plus de fonctionnalités désormais disponibles sur Telegram

Selon Telegram, la dernière mise à jour disponible pour son application iOS ajoute 10 nouvelles fonctionnalités majeures. L’une des nouvelles fonctionnalités, accessible à tous, est Profile Picture Maker. Cela permet aux utilisateurs de transformer n’importe quel sticker ou emoji animé en image de profil pour des comptes, des groupes ou des chaînes. De plus, les stickers et les emoji sont désormais organisés par catégories.

La section Utilisation du réseau a été entièrement repensée afin que les utilisateurs puissent facilement voir la quantité de données utilisée par Telegram avec des graphiques à secteurs détaillés. Il est même possible de faire la distinction entre le Wi-Fi et l’utilisation des données mobiles.

Les administrateurs de groupe peuvent désormais choisir exactement les types de médias que les membres peuvent envoyer. Cela inclut des options telles que des photos, des vidéos, des GIF, des messages audio et des fichiers. Mais l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est certainement la possibilité de traduire des chats entiers. Les abonnés Premium peuvent traduire tous les messages d’un chat, d’un groupe ou d’un canal privé en temps réel.

Les utilisateurs Premium peuvent désormais traduire des chats, des groupes et des canaux entiers en temps réel en appuyant sur la barre de traduction en haut. Le menu des options vous permet de masquer la barre et de contrôler les langues à traduire. Tous les utilisateurs peuvent traduire des messages individuels en les sélectionnant et en appuyant sur ‘Traduire’.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent des emojis plus interactifs, une sélection de chat pour les bots, une nouvelle connexion avec Apple et Google ID, et une option d’abonnement annuel à Telegram Premium avec jusqu’à 40 % de réduction. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Telegram Premium est un abonnement payant qui déverrouille encore plus de fonctionnalités dans l’application Telegram. Il convient de noter que l’abonnement est plus cher sur l’application iOS.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 11 ou une version ultérieure. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour sur le site Web de Telegram.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :