La fonctionnalité Google Fi eSIM est désormais disponible pour ces téléphones Samsung

Selon un avis Google Fi, certains téléphones mobiles Samsung Galaxy prendront désormais en charge eSIM. Lorsque la série Pixel 2 a été initialement vendue via Fi, la prise en charge de la Fi eSIM a été mise à disposition pour la première fois. Plus tard, les téléphones Pixel 3 et 3a ont été pris en charge par Google Fi. De plus, tous les appareils de la série Pixel 4 sont compatibles avec Google Fi eSIM. En vérité, cette fonctionnalité est populaire et même la Pixel Watch la prend en charge. Avant cela, cependant, seuls les téléphones mobiles compatibles Pixel pouvaient utiliser la Fi eSIM. Google Fi a maintenant confirmé dans une nouvelle page de support que certains mobiles Samsung Galaxy bénéficieront du support eSIM.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Il convient de noter que les téléphones Samsung Galaxy doivent exécuter Android 13 afin d’utiliser le Fi eSIM (One UI 5.0 ou plus récent). La liste des appareils qui prendront en charge cette fonctionnalité est dirigée par la série phare Galaxy S23.

Liste de prise en charge de Google Fi eSIM

Voici la liste complète des téléphones mobiles Galaxy prenant en charge Google Fi :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Vous n’avez plus besoin de vous fier à une carte SIM physique si vous êtes membre de Google Fi et possédez l’un des téléphones Samsung Galaxy ci-dessus. Les utilisateurs peuvent configurer rapidement la Fi eSIM en connectant l’appareil Galaxy au Wi-Fi, en visitant le Play Store et en téléchargeant le logiciel Google Fi. Utilisez le compte Google que vous utilisez pour Google Fi pour vous connecter. Lorsque vous êtes invité à activer Google Fi, sélectionnez Continuer.

Il n’est pas certain que la prise en charge de Fi eSIM sera éventuellement étendue à d’autres combinés Samsung. Pour une raison quelconque, la liste eSIM de Google Fi n’inclut toujours pas la prise en charge du Galaxy Z Fold3.