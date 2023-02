Google ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas combattu les menaces de ChatGPT et organisera un événement sur l’IA la semaine prochaine

Parlez d’événements imprévus et ChatGPT apparaîtra simplement. Il existe peut-être déjà d’autres chatbots IA. Cependant, ChatGPT vient de prendre d’assaut le monde de la technologie. Personne ne s’attendait à ce que cela se produise aussi rapidement. Mais il est déjà vivant et conquérant. Sa popularité se répand comme une traînée de poudre et les serveurs d’OpenAI sont toujours bondés.

Pour dire le fait, ChatGPT est venu résoudre de nombreux problèmes de l’internaute au quotidien. Par conséquent, tout le monde commence à l’aimer de jour en jour. OpenAI est vraiment enthousiasmé par la croissance de son nouveau projet, mais Google ne l’est pas.

La domination de Google en matière de moteurs de recherche est inégalée depuis de nombreuses années. Pour cette raison, la société de technologie s’est détendue confortablement au sommet, sachant qu’il est presque impossible pour tout autre moteur de recherche de menacer sa domination.

Eh bien, nous le pensions tous, n’est-ce pas ? Qu’il allait être très difficile pour n’importe quel moteur de recherche de défier Google. Mais devinez quoi, ChatGPT est apparu de nulle part. Et en quelques mois, cela a causé beaucoup d’inconfort à Google.

Google va défier ChatGPT

Google savait très bien qu’ils devaient agir très vite avant que les choses ne deviennent effrayantes pour eux. Pour lutter contre cela, la société basée en Californie organisera un événement de recherche et d’IA la semaine prochaine, le 8 février.

Google a déclaré qu’il réinventait la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec les informations. L’entreprise souhaite rendre plus intuitive et naturelle la recherche d’informations sur sa plateforme (tout comme ChatGPT). « Cela se traduira par un meilleur accès aux informations pour les gens du monde entier, via la recherche, Maps et au-delà », a déclaré Google. Un rapport de « The Verge » indique que Google utilisera la puissance de l’IA pour que ces choses se produisent.

Cet événement sera un livestream YouTube avec le titre « Google présente : En direct de Paris ». Il présente une illustration qui montre la recherche visuelle, la traduction et les achats de Google Lens. Cet événement devrait avoir lieu à 14h30 CET (5h30 PT / 8h30 HE).

En fait, cet événement est censé être l’événement annuel « Search on » de Google qui, selon les rumeurs, serait organisé en mai de cette année. Cependant, lorsque la nouvelle de Microsoft intégrant ChatGPT dans son moteur de recherche, Bing a éclaté, Google a également dû faire une annonce précoce.

Sundar Pichai a clarifié comment Google a l’intention de combattre ChatGPT

Sumdar Pichai a fait une déclaration très claire lors de l’appel aux revenus du quatrième trimestre 2022 de Google. Il a déclaré : « Très bientôt, les utilisateurs pourront interagir directement avec nos modèles de langage les plus récents et les plus puissants en tant que compagnons de la recherche de manière expérimentale et innovante. »

Pendant ce temps, nous avons également rencontré d’autres fuites qui décrivent comment le style de réponses directes des robots de chat arrive dans la recherche Google.

