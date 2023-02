Ces téléphones Oppo recevront Android 13 en février 2023

Oppo est une marque de smartphones qui a beaucoup de téléphones dans sa collection. Et cela pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles la marque n’est pas en mesure de fournir la mise à jour Android 13 plus rapidement. Cependant, la société tient parole en fournissant des mises à jour en temps voulu. Et suivant le schéma habituel, Oppo a partagé quels téléphones Oppo recevront Android 13 et ColorOS 13 en février 2023.

Cela fait presque six mois qu’Android 13 a été rendu public. Et après Google, Samsung a accéléré le déploiement d’Android 13 pour ses téléphones mais les autres marques sont incapables de suivre le rythme de Samsung.

Plus tôt cette année, nous avons partagé la liste complète des téléphones Oppo éligibles pour le premier trimestre 2023. Mais cette liste est pour une longue période et beaucoup d’entre vous ne pourront peut-être pas attendre pour connaître le mois exact. La feuille de route mensuelle semble donc assez simplifiée. Si vous possédez un téléphone Oppo et que vous n’avez pas reçu la mise à jour, vous devez vérifier la liste ci-dessous.

Téléphones Oppo éligibles pour Android 13 en février 2023

Version officielle de ColorOS 13 :

A partir du 7 février – Reno8 Z 5G (Thaïlande), F21s Pro 5G (Inde)

– Reno8 Z 5G (Thaïlande), F21s Pro 5G (Inde) A partir du 22 février – F19 (Inde), F19 (Inde), A95 (Indonésie), A77 (Inde, Indonésie), A74 (Indonésie)

En cours – Trouver X5 Pro, Trouver X5, Trouver X5 Lite 5G, Trouver X3 Pro, Trouver X3 Neo 5G,

Trouver X3 Lite 5G, Trouver X2 Pro, Trouver X2 Pro Automobili Lamborghini,

Trouver X2, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, Reno8, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G,

Reno7, Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno6 Z 5G,

Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro, Reno5 5G, Reno5 Z 5G, F21s Pro

F21 Pro 5G, F21 Pro, F19 Pro+, K10 5G, K10, A96, A77 5G, A76, A74 5G

Version bêta de ColorOS 13 :

A partir du 14 février – Reno5 F (Indonésie), F19 Pro (Inde)

– Reno5 F (Indonésie), F19 Pro (Inde) A partir du 28 février – Reno6 (Indonésie), Reno5 (Indonésie), Reno5 Marvel Edition (Indonésie)

– Reno6 (Indonésie), Reno5 (Indonésie), Reno5 Marvel Edition (Indonésie) En cours – Reno8 Z 5G, F21s Pro 5G, F19s, F19, A95, A77s, A74

Il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par le ColorOS 13 basé sur Android 13 si vous avez un téléphone Oppo. La mise à jour comprend un tas de nouvelles fonctionnalités telles que certaines modifications de l’interface utilisateur, la conception aquamorphique, des animations améliorées, la préférence de langue par application, de nouveaux fonds d’écran et bien plus encore.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur ColorOS 13. Ainsi, ces téléphones Oppo recevront la nouvelle mise à jour ColorOS 13 inspirée d’Android 13 ce mois-ci. Faites-nous savoir si votre téléphone est sur la liste ou non.

