Nouveau record : l’iPhone domine 85 % des bénéfices du marché des smartphones

Le dernier trimestre d’Apple a marqué la première fois depuis plusieurs trimestres que les revenus et les bénéfices de l’entreprise ont diminué d’une année sur l’autre. Le secteur des smartphones est toujours celui où Apple gagne le plus d’argent, et 2022 a été une année record pour l’entreprise. Apple représentait 85% de tous les revenus du marché des smartphones, selon Counterpoint.

iPhone est le leader mondial du marché des smartphones

Tout d’abord, cela indique qu’Apple a généré plus d’argent que l’ensemble du marché. De plus, il s’agit d’une somme record pour l’entreprise. Ce n’est pas tout, cependant. Apple a également réalisé 48% des ventes totales du marché des smartphones à la fin de l’année précédente. Ce qui est un record pour la marque. Même en termes de livraison, le géant de Cupertino a battu tous les records précédents en s’emparant de 18 % du marché.

Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, la proportion des expéditions n’a pas beaucoup bougé depuis au moins 2015, mais les bénéfices et les ventes d’Apple ont considérablement augmenté ces dernières années par rapport au marché dans son ensemble. En d’autres termes, le prix de vente moyen de l’iPhone de l’entreprise est en hausse.

Environ 1,2 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde au total l’année dernière, soit une baisse de 12 %. De plus, il s’agit du nombre le plus bas depuis une décennie. À 409 milliards de dollars, les revenus des smartphones ont diminué de 9 %. Il n’avait pas été aussi bas depuis 2017. Le prix de vente moyen d’un smartphone a augmenté de 5 % l’an dernier. Selon les données, probablement à cause d’Apple.

En ce qui concerne la tendance à la premiumisation : « la premiumisation se voit également au sein de l’écosystème Android et est menée par Samsung avec ses smartphones pliables. En conséquence, Samsung a été le seul des cinq principaux équipementiers avec Apple à avoir enregistré une croissance de 1 % de ses revenus, même si ses livraisons ont diminué de 5 % en 2022 et que son bénéfice d’exploitation a diminué de 1 %. Les performances de ses smartphones phares ont été supérieures aux projections du marché. Néanmoins, avec une baisse des bénéfices inférieure à celle du marché global des smartphones, sa part des bénéfices d’exploitation a légèrement augmenté pour atteindre 12 % en 2022 », a déclaré Tarun Pathak, directeur de la recherche chez Counterpointresearch.