12 meilleurs widgets KWGT pour personnaliser l’écran d’accueil Android

En tant qu’utilisateur Android, vous avez la liberté de personnaliser tout et n’importe quoi sur votre appareil. Vous pouvez modifier les styles de police, les thèmes, les lanceurs, les packs d’icônes, la sonnerie, les sons de notification et même le fond d’écran de votre appareil. Un autre élément que beaucoup d’utilisateurs ont laissé de côté sont les widgets. Les widgets ne sont que des raccourcis vers différentes fonctions auxquelles vous pouvez facilement accéder sur l’écran d’accueil sans avoir à lancer l’application.

Les appareils Android sont livrés avec une large gamme de widgets. Ce seront des widgets des applications système ou des applications préinstallées telles que celles du groupe de Google Apps. Il n’y a aucun mal à utiliser ces widgets, car ils sont gratuits. Cependant, il existe des widgets uniques que vous pouvez utiliser pour améliorer votre jeu de widgets. Les widgets KWGT sont l’une des meilleures options tierces, voici les meilleurs widgets KWGT que vous pouvez installer sur votre appareil Android.

Meilleurs widgets KWGT

Si vous n’avez pas entendu parler de KWGT, c’est une application qui vous permet d’installer des widgets personnalisés. Ces largeurs sont généralement conçues par des personnes qui les publient ensuite gratuitement ou payantes sur le Google Play Store.

En ce qui concerne certains widgets, vous devrez utiliser la version Pro de KWGT pour installer certains packs de widgets. Vous pouvez installer l’application KWGT à partir de ce lien et achetez la clé Pro pour KWGT auprès de ce lien.

Vanille KWGT

Le premier widget de cette liste est un pack de widgets gratuit appelé Vanilla KWGT. Il s’agit d’un pack de widgets qui contient un bon nombre de widgets qui peuvent être utilisés pour afficher le jour, la date, l’heure ainsi que la météo sur votre écran d’accueil. Le pack de widgets Vanilla KWGT propose un total de 180 widgets parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez facilement personnaliser différents éléments de widget dans l’application widget KWGT.

Télécharger: Vanille KWGT par ppick CH.

Titan KWGT

Titan KWGT est un pack de widgets parfait pour ceux qui aiment le design et la forme en nid d’abeille. Ce sont des widgets qui ont également de jolis éléments de couleur pastel sur les widgets. Tous les widgets de ce pack de widgets sont gratuits, à condition que vous disposiez de la version professionnelle de KWGT Widgets. Vous pouvez choisir parmi un total de 106 widgets.

Télécharger: Titan KWGT par personnalisation du téléphone

KWGT Odisea

Odisea est un pack de widgets KWGT qui propose un total de 116 widgets. Vous pouvez facilement décorer l’écran d’accueil de votre appareil avec ces widgets d’horloge au design unique. Le pack de widgets contient également quelques widgets de barre de recherche, des widgets de lecteur multimédia ainsi que des icônes de raccourci d’application pour vos applications de médias sociaux préférées.

Télécharger: KWGT Odisea par Luis Minaya

Neon Rock pour KWGT

Comme vous l’avez deviné d’après le titre du pack de widgets, vous avez accès à un total de 42 widgets de couleur néon. Ce sont d’excellents widgets pour ceux qui aiment le look néon des années 80. Vous pouvez facilement ajouter du papier peint noir uni. Vous pouvez choisir parmi de nombreux widgets de date, d’horloge, de météo et de barre de recherche.

Télécharger Neon Rock pour KWGT par Alfonso Pérez

Nebbia pour KWGT

Si vous recherchez des widgets qui apportent une touche de minimalisme et qui suivent en même temps les styles de design rétro, le pack de widgets Nebbia est fait pour vous. Avec un total de 86 widgets parmi lesquels choisir, vous pouvez facilement personnaliser votre écran d’accueil avec ces widgets à condition de trouver un fond d’écran qui complète les widgets.

Télécharger: Nebbia pour KWGT par largegtology

Evolve KWGT – Widgets uniques

Ces ensembles de widgets Evolve sont définitivement uniques. Vous voyez, ce pack de widgets contient des widgets qui vous montrent un devis, un compteur de pas connecté à l’application Google Fit, un widget pour regarder vos subreddits, une visionneuse de flux d’actualités RSS ainsi qu’un widget d’indice de qualité de l’air. Ce sont des widgets super utiles qui vous aident à obtenir facilement toutes les informations à portée de main.

Télécharger: Evolve KWGT – Widgets uniques par YoG

Couleurs vibrantes – KWGT

Voici un ensemble de widgets aux couleurs vives que vous pouvez utiliser pour décorer votre écran d’accueil. Les widgets ont de belles couleurs ainsi que des couleurs pastel sous la forme d’un calendrier, de la météo et des widgets de batterie. Bien que tous les widgets aient l’air bien, choisir le bon fond d’écran peut simplement aider à faire ressortir les widgets sur votre appareil.

Télécharger Couleurs vibrantes – kwgt par ppick CH

Huk KWGT

C’est l’un des packs de widgets pour débutants que tout le monde installe pour expérimenter et voir à quel point les widgets KWGT sont cool. C’est un pack gratuit, mais il contient une tonne de widgets sympas que vous pouvez appliquer. Vous pouvez choisir parmi environ 200 widgets pour décorer votre écran d’accueil. Tous les widgets ont un design minimaliste.

Télécharger: Huk KWGT par ppick CH

KWGT mélangé

Blended KWGT est un ensemble de widgets au design néomorphe tout en étant minimaliste. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de calendriers et de widgets météo. Si vous utilisez Android 12 et versions ultérieures, vous pouvez utiliser les widgets conçus par des matériaux qui seront parfaits avec le fond d’écran de votre appareil. Pour la plupart de ces widgets, l’utilisation d’un fond d’écran solide et doux est une bonne option.

Télécharger: KWGT mélangé par Vignesh Vicky

Dégradé pour KWGT | Pays thématique

Le style d’art dégradé a toujours existé. Si vous aimez le style de couleur, vous pouvez essayer Gradient pour KWGT. Ce pack de widgets contient 10 widgets uniques aux couleurs dégradées ainsi que des fonds d’écran de haute qualité qui peuvent être configurés facilement avec les widgets de votre appareil Android.

Télécharger: Dégradé pour KWGT par Themeland

Fête KWGT

Feast KWGT est un pack de 120 widgets qui contient un grand nombre de widgets uniques conçus pour remplir votre écran d’accueil. Il existe de magnifiques widgets de calendrier, de météo et de raccourcis d’application qui peuvent être appliqués à l’écran d’accueil. En fait, vous pouvez facilement redimensionner ces widgets pour les adapter à tout l’écran d’accueil.

Télécharger: Fête KWGT par Raj Arya Designs

Baemax pour KWGT

Vous recherchez des widgets qui vous aideront à améliorer la qualité de votre vie au quotidien ? Baemax Widgts est ce dont vous avez besoin. Ce ne sont pas vos widgets habituels d’horloge, de date ou de météo. Au lieu de cela, vous obtenez des widgets uniques tels qu’un rappel de boire de l’eau, un rappel de lavage des mains, un suivi du sommeil et un compteur de pas. Vous pouvez facilement choisir entre des widgets clairs et sombres. C’est bon pour les personnes qui ont besoin qu’on leur rappelle d’effectuer ces tâches.

Télécharger Baemax pour KWGT par indéfini

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs widgets KWGT que vous pouvez installer gratuitement sur votre appareil Android. Encore une fois, pour que ces widgets fonctionnent, vous devrez installer KWGT et la version pro de l’application (qui est un achat unique) pour utiliser ces widgets sur votre appareil Android. Maintenant, tous ces widgets sont agréables à regarder. Cependant, ce qui compte avec ces widgets, c’est que vous devez avoir le bon type de fond d’écran qui vous aidera à compléter parfaitement le widget. De plus, l’utilisation d’un lanceur Android tiers rendra les choses encore plus faciles.

Si vous avez une liste des meilleurs widgets KWGT que vous utilisez, n’hésitez pas à les mentionner sur nos réseaux sociaux.

Explorez plus, personnalisation Android :