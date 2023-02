Le pigeon teint en rose pour la « révélation du genre » d’un enfant est l’emblème de notre stupidité

Pour annoncer le sexe d’un bébé à venir, quelqu’un a (complètement) trempé un pigeon royal dans une teinture pour cheveux rose. Un comportement cruel et stupide. L’oiseau a été trouvé en train de se débattre dans un parc et lutte maintenant pour survivre.

Pigeon rose ‘Flamingo’ sauvé à New York. Crédit : Fonds pour les oiseaux sauvages

Un spécimen de pigeon royal (Colomba livia) a été complètement trempé dans une teinture rose pour la soi-disant fête de révélation du genre dédiée à un enfant à venir. L’oiseau a été récupéré dans un parc, mais il est très affaibli et les vétérinaires font tout leur possible pour lui sauver la vie. Mais revenons un peu en arrière : qu’est-ce que la Gender Reveal Party ? Simplement, c’est une fête au cours de laquelle un couple qui attend un enfant annonce le sexe de son bébé. C’est une tradition très populaire aux États-Unis, mais elle se répand aussi en Europe, notamment en France. Beaucoup, par exemple, se souviendront de la méga fête organisée au Stadio Olimpico par le footballeur de la Lazio Mattia Zaccagni et sa collègue influenceuse Chiara Nasti. Normalement, dans ces événements, la révélation du genre a lieu en affichant de manière surprenante des nœuds et des rubans colorés : rose pour les filles, bleu clair pour les garçons, dans la symbolique la plus traditionnelle. Ce sont des fêtes comme tant d’autres, généralement anodines ; après tout, il n’y a rien de mal à vouloir célébrer l’annonce du sexe des enfants en coupant un gâteau avec des amis et des parents. Mais quelqu’un a eu l’idée malsaine de donner l’heureuse nouvelle à l’aide du pauvre pigeon royal, qui était totalement immergé dans la teinture capillaire (origine à confirmer) et sorti au moment de l’annonce. Un spin shot ? Non, encore une autre démonstration de notre bêtise et de notre cruauté envers les animaux.

L’histoire vient des États-Unis, plus précisément du cœur de la Grosse Apple, du Madison Square Park à Midtown Manhattan (New York City). Ici, le pigeon royal Flamingo a été récupéré. Il a été ainsi nommé par ses sauveteurs car c’est le nom commun des flamants roses ou flamants roses (Phonicopterus roseus), dont le plumage adulte vire au rose grâce aux pigments acquis en mangeant de petits crustacés (comme les artémias). L’oiseau a été retrouvé par un passant et ramené en toute sécurité par des bénévoles du Wild Bird Fund, un centre de sauvetage de la faune à l’étranger (CRAS). Malheureusement le pauvre Flamant s’en sort très mal, tout d’abord pour la teinture répartie sur tout le plumage.

Dans un article de mise à jour publié sur Facebook, l’organisation a déclaré qu’elle avait tenté d’éliminer le colorant après l’avoir stabilisé, mais « avec un succès limité ». L’un des principaux problèmes réside dans le fait qu’il a une odeur très forte et que le pauvre Flamingo vit constamment plongé dans ce nuage de fumées. Ayant un odorat très sensible, c’est un véritable supplice, et risque aussi d’endommager le système respiratoire. Sans compter qu’en essayant de nettoyer le plumage avec son bec il aurait pu ingérer la substance toxique. Ce n’est pas un hasard s’il a été retrouvé faible et mal nourri. Et il continue d’avoir du mal à se nourrir, mais heureusement il y a des bénévoles pour l’aider.

L’espoir est que Flamingo n’est pas victime d’empoisonnement et que le système respiratoire sensible n’a pas été endommagé par l’exposition constante au colorant, que l’on pense être une teinture capillaire. Au-delà des traitements cruels et horribles auxquels il a été soumis, le Wild Bird Fund souligne que relâcher un animal de compagnie dans la nature est une erreur, car cela le condamne à la souffrance et à la mort. D’autant plus si d’une couleur qui le rend très évident pour les prédateurs (à leur tour en danger car ils peuvent ingérer le colorant). Les pigeons royaux sont une race de pigeon domestique sélectionnée aux États-Unis; ceux qui sont gardés en captivité ne volent pas bien, sont incapables de se nourrir et ne perçoivent pas les dangers qui les entourent, comme les prédateurs susmentionnés. Une fois libres, ils sont désorientés et destinés à mourir en peu de temps. Pour cette raison, les experts insistent pour ne jamais les libérer. La libération de colombes blanches lors de mariages et d’autres événements est également considérée comme cruelle pour la même raison. Beaucoup se souviennent de la pauvre colombe blanche lâchée par le pape François lors d’une cérémonie en 2014 ; le pauvre oiseau fut aussitôt attaqué par un corbeau et une mouette. Ces derniers l’ont massacrée – littéralement – ​​sous les yeux horrifiés de milliers de personnes.

Flamingo est un spécimen juvénile qui peut probablement à peine voler, mais heureusement entre de très bonnes mains. L’espoir est qu’il puisse être sauvé et que son histoire soit un avertissement pour tout le monde : les animaux ne sont pas des objets d’usage et de consommation humaine. Teindre un oiseau en rose pour révéler le sexe de votre enfant est tout simplement abominable et stupide ; ne pas s’en rendre compte dénote un manque total d’empathie et de sensibilité envers les animaux. Entre autres choses, on soupçonne qu’un deuxième bleu pigeon a été teint pour le responsable de la révélation du sexe, qui n’a pas encore été trouvé pour le moment. L’idée, en fait, est que les organisateurs de cet agrément ont exposé les deux oiseaux à des parents et amis et ont fait voler en premier celui dont la couleur est liée au sexe de l’enfant. Il est très probable que le second soit également sorti peu de temps après, mais pour le moment, malheureusement, il n’en reste aucune trace.

