Google se précipite pour lancer bientôt sa propre technologie de type ChatGPT

Quelque chose à espérer : le PDG de Google, Sundar Pichai, a dévoilé les plans de l’entreprise pour intégrer les technologies d’intelligence artificielle dans la recherche et d’autres produits. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre cette semaine, Pichai a déclaré que les utilisateurs seraient très bientôt en mesure d’interagir directement avec son modèle le plus récent et le plus puissant en tant que compagnon de recherche de manière innovante.

Google diffusera sa technologie de chatbot au grand public dans « les prochaines semaines et les prochains mois », selon le PDG. Google Search s’appuiera sur LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), le modèle linguistique interne de l’entreprise, pour fournir des résultats « factuels » et conversationnels aux requêtes. Le géant de la technologie est prêt à montrer sur quoi il travaille au milieu de la frénésie actuelle de l’IA générative et a révélé des plans pour intégrer la technologie dans la majeure partie de ses produits, y compris certaines fonctionnalités d’IA de pointe dans Gmail et Docs.

Il a mentionné deux « grands modèles de langage » en cours de développement dans l’entreprise, LaMDA et PaLM, le premier devant être publié immédiatement. Des rapports précédents indiquaient que Google testait en interne un chatbot IA basé sur LaMDA appelé « Apprentice Bard » qui est comparable à ChatGPT.

Fait intéressant, lors de Google I/O en 2021, la société a présenté les capacités de LaMDA de première génération, mais elle a rapidement courtisé la controverse lorsqu’un ingénieur logiciel a affirmé que le chatbot était « sensible » et communiquait des idées et des sentiments similaires à ceux d’un enfant humain.

Pichai a évoqué à plusieurs reprises les capacités de l’IA et la façon dont le monde est prêt à l’adopter, citant l’accueil enthousiaste du public au ChatGPT d’OpenAI.

Les grands modèles de langage, comme LaMDA et celui qui alimente ChatGPT, reçoivent d’énormes quantités de texte pour apprendre à générer des phrases crédibles. Ces types de réseaux de neurones reproduisent la structure fondamentale du cerveau sous forme numérique. Pichai a également fait l’éloge de DeepMind, une division d’IA d’Alphabet basée au Royaume-Uni, notant qu’un million de scientifiques dans le monde avaient utilisé sa base de données des 200 millions de protéines connues de la science.

En passant, Microsoft a déjà dévoilé un nouveau niveau Teams Premium qui utilise l’IA pour gérer plusieurs activités, notamment la création de notes de réunion automatiques, la suggestion de tâches, la création de faits marquants personnalisés, etc. En d’autres termes, ChatGPT permettra à Teams Premium de rationaliser les réunions de plateforme.