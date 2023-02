Pourquoi et que se passe-t-il aux États-Unis, où le refroidissement éolien est le plus froid depuis des décennies

Un puissant front froid traverse le pays, avec des rafales de vent et des températures de plus de vingt degrés sous zéro dans les régions du nord-est : la faute à la vague de givre venue de l’Arctique.

Un gel record dangereux balaie les États-Unis, où un puissant front froid frappe le pays, poussé par des vents dangereusement glacials dans les régions du nord-est. À Mount Washington, dans le New Hampshire, des rafales ont soufflé à -77 ° C (-108 ° F), la température réelle tombant à -43 ° C (-46 ° F) dans la nuit du vendredi 3 janvier au samedi 4 janvier. ) , le plus bas jamais enregistré sur les sommets les plus septentrionaux des Appalaches. Le Service météorologique national (NWS) prévoit également que l’effet combiné du vent et du froid entraînera certaines des températures les plus basses depuis les années 1980 dans l’État du Maine, en Nouvelle-Angleterre, ainsi qu’au Québec et dans certaines parties de l’est du Canada.

Alerte au froid à Boston, où les écoles publiques ont été fermées, ainsi qu’à Worcester et à Buffalo, dans l’État de New York. La ville de New York pourrait connaître des refroidissements éoliens aussi bas que -23 ° C (-6 ° F) samedi. Des températures bien inférieures à la moyenne saisonnière n’épargneront pas non plus le Michigan, le Wisconsin, l’Indiana, l’Illinois et l’Ohio. Mais quelle est la cause de cette vague de froid exceptionnelle ? Et qu’est-ce qui alimente les forts vents glacials de ces derniers jours ?

Que se passe-t-il aux États-Unis

La chute brutale des températures est due à une intense vague d’air arctique qui se propage de l’est du Canada à toutes les régions du nord-est des États-Unis. Par ailleurs, indique le NWS Weather Prediction Center, un gradient de pression abrupt entre un cyclone qui s’intensifie rapidement dans l’est du Canada et un système de haute pression froid centré près des Grands Lacs provoque des vents très forts du nord au nord-ouest, avec des températures glaciales et glaciales qui s’étendent vers le sud dans les régions médio-atlantiques, produisant des températures dangereusement basses, de 10 à 30 degrés en dessous de la moyenne sur les régions nord-est de la côte médio-atlantique.

Cette vague de froid sera toutefois de courte durée, car un front aérien beaucoup plus doux au large des Grandes Plaines devrait dériver vers l’est en Nouvelle-Angleterre et vers le sud dans l’est des États-Unis au début du mois de dimanche.

Pendant ce temps, les autorités de plusieurs États exhortent les résidents à rester chez eux, intensifiant les services d’hébergement pour les sans-abri. À New York, où des refroidissements éoliens allant jusqu’à -23 ° C sont attendus, c’est depuis vendredi soir a émis le « code bleu » qui fournit des abris d’urgence et ordonne aux New-Yorkais de signaler les personnes vivant dans la rue par mesure de sécurité. Les autorités de Buffalo ont également émis un code bleu, qui permet aux sans-abri de chercher refuge la nuit. En plus des abris de nuit, des centres d’accueil de jour sont également disponibles dans le comté.

Le temps terrible d’aujourd’hui fait suite à la tempête de verglas mortelle qui a frappé certaines parties du Texas cette semaine. Au moins 11 personnes sont mortes dans la tempête dans le sud des États-Unis, huit au Texas, deux dans l’Oklahoma et une dans l’Arkansas. Plus de 250 000 personnes étaient toujours sans électricité vendredi soir au Texas, en Arkansas, au Mississippi, au Tennessee et à New York, selon poweroutage.us.



