Les modèles Google Pixel ont été lancés sur 17 marchés

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’aujourd’hui que Pixel 6, Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les modèles les plus vendus de la société. Il affirme que ces appareils ont augmenté la part de marché de la marque sur tous les marchés qu’elle exploite. Google a lancé les modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. En fait, la société révèle que la série Pixel est désormais disponible dans 17 pays et régions du monde.

Sundar Pichai a également mentionné la Pixel Watch, il a déclaré :

Je pense que la pensée des consommateurs actuels ne se limite plus aux téléphones portables, mais s’est étendue à un écosystème global. À cette fin, nous avons intégré Fitbit dans notre écosystème et lancé la Pixel Watch. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Samsung sur le développement de WearOS, entraînant une augmentation de plus de 300 % de l’activité de l’écosystème des montres Android. Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine



Le nouvel outil d’intelligence artificielle de Google peut créer de la musique à partir de texte

Les chercheurs de Google ont développé un système d’intelligence artificielle capable de « créer » de la musique haute fidélité uniquement à partir d’indices textuels fournis par les utilisateurs. Pour la formation, la technologie IA de Google a dû étudier 280 000 heures d’audio. Le créateur de musique AudioLM est utilisé par le nouveau système MusicLM. Ce dernier est un outil de création musicale alimenté par l’IA qui a acquis une certaine notoriété en octobre.

Ce système fonctionne de manière simple. Dans un premier temps, l’utilisateur devra entrer un résumé de la musique. Le système crée ensuite un fichier audio correspondant (2). Le système doit être conscient du type, de la longueur, du genre, etc. pour cela. Les utilisateurs peuvent également fournir plus d’informations avec MusicLM en plus de ces spécificités. De plus, la fonctionnalité est capable de produire de la musique qui « inspire le sentiment d’être perdu dans l’espace ». L’application peut également être utilisée pour créer de la musique à partir d’une mélodie que l’utilisateur fredonne ou siffle.

La caractéristique la plus notable de cet outil est la fusion de nombreux réseaux de neurones. Chacun d’eux a la capacité de gérer une étape différente du flux de travail pour créer de la musique. MusicLM n’en utilise qu’un seul. L’architecture dite Transformer est utilisée par Google.