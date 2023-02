Puget abandonne les SSD Samsung 990 Pro en raison de problèmes de fiabilité

Qu’est-ce qui vient de se passer? Puget Systems a cessé de proposer les disques SSD 990 Pro de Samsung dans de nouvelles versions à la suite de nombreux rapports faisant état de problèmes de dégradation de la santé. Des problèmes sont survenus l’année dernière lorsque le constructeur de PC personnalisés a commencé à constater des taux de défaillance anormalement élevés sur le terrain sur le modèle Samsung 980 Pro 2 To. Puget a travaillé avec Samsung pour aider à retrouver le coupable et tout récemment, le géant coréen de la technologie a publié une mise à jour du firmware pour remédier au problème.

Le nouveau 990 Pro de Samsung, quant à lui, a commencé à présenter ses propres problèmes peu de temps après son lancement. Dans notre couverture à la fin du mois dernier, nous avons mis en évidence des comptes d’utilisateurs sur Reddit et ailleurs connaissant des chiffres de santé alarmants sur leurs 990 Pros. Dans un cas, les utilitaires SSD ont montré que le disque d’un utilisateur était déjà à 93 % de santé alors qu’il n’avait écrit qu’environ 7 To. Un autre utilisateur a signalé que son disque était usé à 36 % après avoir écrit moins de 2 To de données.

Puget a déclaré que Samsung enquêtait actuellement sur les rapports 990 Pro, mais entre-temps, le constructeur du système a décidé de passer à une offre de produits alternative pendant que l’affaire se déroule.

Pour les disques NVMe de 1 To et 2 To, Puget déploie désormais les SSD de Sabrent. La société utilise des disques Sabrent de 4 To et 8 To depuis un certain temps maintenant et n’a eu aucun problème avec eux. Leur plus petite option, un modèle de 500 Go, restera le Samsung 980 Pro étant donné que la taille n’est pas disponible dans la gamme 990 Pro et n’est donc pas incluse dans la dernière affaire.

William George de Puget a déclaré qu’ils n’annoncent normalement pas de changements à leur gamme de produits comme celui-ci, mais ont estimé que c’était nécessaire dans cette situation étant donné qu’ils ont été si francs sur la fiabilité des SSD Samsung dans le passé.

Les clients exécutant un système équipé d’un Samsung 980 Pro 2 To ont déjà été contactés pour savoir comment mettre à jour leur firmware, nous dit-on, et ceux qui ont des problèmes avec le 990 Pro sont encouragés à les contacter afin que Puget puisse arranger les choses.

Avez-vous rencontré des problèmes avec le 980 Pro ou le 990 Pro ?