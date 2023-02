MIUI 14 frappe un autre smartphone Redmi chanceux

MIUI 14 a commencé à être disponible pour les utilisateurs du monde entier à la fin de l’année dernière, après son introduction. La nouvelle mise à jour comprend un certain nombre d’avancées et promet une meilleure expérience utilisateur. La mise à jour MIUI 14 pour les appareils Redmi Note 11 Pro Plus vendus dans le monde est enfin arrivée.

MIUI 14 pour le Redmi Note 11 Pro+

Les versions de la ROM globale Redmi Note 11 Pro+ ont commencé à obtenir MIUI 14. La version mise à jour améliore la sécurité du système et inclut le correctif de sécurité de janvier 2022 avec les numéros de build V14.0.2.2.0.TKTMIXM. D’autre part, la version est basée sur Android 13.

Tout d’abord, nous devons mentionner que la version sera publiée pour les utilisateurs de Mi Pilot. Qui sera éventuellement mis à la disposition de tous à condition qu’il n’y ait pas de problèmes.

Nous connaissons déjà les unités clés de la nouvelle interface utilisateur grâce au dernier événement Xiaomi. La majorité des applications que vous n’utilisez plus mais que vous ne pouvez pas encore désinstaller. Comme le système l’interdit, il vous sera possible de le faire immédiatement. De plus, Xiaomi a également montré comment la technologie du moteur à photons simplifie le fonctionnement des applications. En particulier, les jeux multi-joueurs réduiraient de 22 % la consommation d’énergie des applications tierces.

La société ajoute également que les performances du système ont considérablement augmenté. À tel point que la fluidité du système a augmenté de 88 % avec la combinaison Android 13 et MIUI 14. Malgré cela, la consommation électrique s’est améliorée de 16 %. Les recherches de Xiaomi indiquent que MIUI 14 utilise 23 % moins d’espace que MIUI 13 tout en ayant une vitesse système améliorée.

L’interface MIUI a subi une refonte pour atteindre ce résultat. Le nouveau MIUI 14 est désormais plus rapide et utilise moins d’espace que les versions précédentes. Il convient de mentionner que seuls les appareils dotés des dernières puces Snapdragon 8 Gen 2 et Snapdragon 8 Gen 1+ sont optimisés pour ces fonctionnalités.

De nouvelles « super icônes », une autre fonctionnalité, sont disponibles dans MIUI 14. Grâce à cette fonction, vous pouvez ajouter divers symboles à l’écran d’accueil. De cette façon, il est possible de développer un thème très avancé.