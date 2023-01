Comment installer Android 12 sur un ancien mobile Xiaomi

Quelles options avez-vous lors de la mise à jour de votre mobile Xiaomi vers Android 12 ? Vaut la peine? Découvrez-le ici.

La durée de vie utile d’un appareil est marquée, en partie, par son cycle de mise à jour. Si votre mobile a déjà quelques années, il est peut-être bloqué sur une version obsolète d’Android. Et c’est que la fragmentation dans le système d’exploitation de Google est énorme. A cette occasion, nous allons vous expliquer quelles sont les options dont vous disposez pour installer Android 12 sur un ancien mobile Xiaomi. Vous souhaitez donner un nouvel air à votre borne ?

Ce que nous vous disons ici vous intéresse si vous souhaitez mettre à jour votre ancien mobile Xiaomi vers Android 12 ou version ultérieure. Nous allons vous expliquer quelles sont vos options lorsqu’il s’agit de mettre à jour un appareil de marque chinoise et quels risques vous devez prendre pour mener à bien ce processus.

Tout d’abord, comment connaître la version d’Android que vous avez sur un Xiaomi ?

Xiaomi a une politique de mise à jour quelque peu déroutante. Lors de l’ajout de fonctionnalités à ses appareils, il lance de nouvelles versions de MIUI, sa couche de personnalisation. Désormais, les changements que la marque apporte à Android sont si profonds que l’on peut considérer sa couche comme un système complet.

Pour cette raison, nous avons vu comment Xiaomi a mis à jour de nombreux téléphones vers la dernière version de MIUI, tandis que la version Android est restée inchangée. Sans aller plus loin, un appareil sur lequel MIUI 11 basé sur Android 11 est installé pourrait être mis à jour vers MIUI 12 tout en conservant Android 11 comme base, c’est-à-dire sans passer à Android 12. Ceci n’est qu’un exemple de la façon d’agir de Xiaomi et ne correspond pas à un cas réel.

Compte tenu de cela, le fait que vous disposiez de la dernière version de MIUI n’indique pas que sa base, c’est-à-dire Android, est à jour.

Pour connaître la version Android de votre mobile Xiaomi, procédez comme suit :

Allez dans les paramètres du téléphone. Appuyez sur À propos du téléphone ou sur Mon appareil. Regardez la section Version Android.

Dans l’image précédente, nous pouvons voir un cas réel : un Redmi Note 11 Pro 5G avec MUI 13 qui exécute toujours Android 11.

Existe-t-il des mises à jour officielles ?

Avant de continuer, il y a une question que vous devez résoudre. Xiaomi a-t-il publié une mise à jour officielle d’Android 12 sur votre téléphone ?

Voici les téléphones Xiaomi qui ont obtenu Android 12 avec MUI 13, selon Xiaomiui :

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi mi 11i

Xiaomi mi 11x

Xiaomi Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Pliage Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi mi 10i

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi mi 10t

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi mi 10s

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Xiaomi Redmi 9 5G

Xiaomi Redmi Remarque 9T

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Remarque 10T

Xiaomi Redmi Remarque 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 8 2021

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30 5G Course

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30 Pro

Zoom Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 Ultra

Xiaomi Redmi K30S Ultra

Jeu Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40 Pro

Xiaomi Redmi K40 Pro+

Xiaomi POCO F3

POCO F2 Pro

PETITE F3 GT

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO M2

POCO M2 Rechargé

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO C3

Requin noir 3

Requin noir 3 Pro

Requin noir 3s

Requin noir 4

Requin noir 4 Pro

Vérifiez les mises à jour dans la section À propos de votre téléphone des paramètres de votre appareil.

Android 12 sur un ancien Xiaomi grâce à des ROM personnalisées

Eh bien, vous savez maintenant quelle version d’Android vous avez sur votre mobile Xiaomi. Par conséquent, il est temps de découvrir quelles sont vos options pour le mettre à jour vers Android 12. Et nous vous disons déjà que toutes impliquent l’installation d’une ROM personnalisée sur votre appareil.

Paranoid Android

Paranoid Android est une ROM personnalisée compatible avec certains anciens modèles Xiaomi. Actuellement, il existe une version bêta de cette ROM avec Android 13, bien que dans la plupart des cas, elle soit basée sur Android 12.

Les appareils Xiaomi prenant en charge cette ROM sont les suivants :

Mon Mix 3 (persée)

Mon Mix 2S (polaris)

Mi 8 Pro (équipé)

My 8 Explorer Edition (ourse)

Mon 8 (louche)

Mon 11X (aliothine)

Mi 10T et Mi 10T Pro (apollon)

Mon 10 (umi)

De même, certains Redmi et POCO sont également compatibles :

X3 Pro (vayu)

X3 | X3 NFC (surya) F3 (alioth)

F2 Pro (imi)

F1 (béryllium)

Remarque 11 / Remarque 11 NFC (spes)

K40 (alioth)

Pour télécharger Paranoid Android, vous devez vous rendre sur sa page officielle et sélectionner l’appareil que vous possédez. Ensuite, cliquez sur XDA THREAD pour afficher le fil ROM sur le portail XDA Developers. Vous y trouverez des instructions pour votre appareil. A certaines occasions, un téléchargement est également proposé directement depuis la page officielle.

LineageOS

LineageOS est une autre des options que vous avez à portée de main pour essayer de mettre à jour Android sur votre mobile Xiaomi. Il s’agit d’une ROM personnalisée qui tente d’implémenter les dernières versions d’Android sur la plupart des appareils. Pour les appareils Xiaomi, les modèles suivants sont pris en charge :

Mon 8SE

Mi 9 Lite/Mi CC 9

Mon 9SE

mon 5

Mon 6

Mon 8

Mon 9/ 9T/ 9T Pro

Mi 10/ 10 Lite/ 10T/ 10T Pro/ 10T Lite/ Mi 10i

Mon 11 Lite 4G/11X

Mon A1

Mon A2/A2 Lite

Mon mélange 3

Ma note 10/10 Lite

Mi Pad 4/ 4 Plus

POCO F1

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO X2

POCO X3/ X3 Pro

POCO M2 Pro

Redmi 5

Redmi 5/ 5 Plus

Redmi 7

Redmi K20/K20 Pro

Redmi K30/ K30 5G/ K30S/ 30 Pro

Redmi K40

Redmi Note 5/ 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7/ 7S/ 7 Pro

Redmi Note 8/ 8T

Redmi Note 9S/ 9 Pro/ Pro 5G/ 9 Pro Max

Redmi 10 Lite

Redmi Note 9T/9 5G

Redmi note 10

Redmi Note 10 Pro/ 10 Pro Max

Redmi s2

Redmi y2

Il est important de souligner que la liste ci-dessus comprend tous les appareils compatibles avec LineageOS 19, la version basée sur Android 12. Beaucoup ont peut-être été laissés sans support car les développeurs concentrent désormais leurs efforts sur les versions plus récentes d’Android.

Dans tous les cas, si votre terminal a été compatible à un moment donné avec LineageOS 19, il ne vous sera pas trop difficile de trouver sur le net un guide qui vous explique comment installer cette ROM.

Comment installer une ROM personnalisée sur un Xiaomi

Chaque appareil a son propre processus d’installation de ROM personnalisées. Il existe des outils pour savoir quelles ROM sont disponibles pour votre appareil et les télécharger. Cependant, les étapes à suivre peuvent varier selon le modèle que vous possédez.

Généralement, vous devrez déverrouiller le chargeur de démarrage et installer une récupération personnalisée. Ensuite, vous devez flasher la ROM dans votre terminal pour qu’elle démarre avec elle et non avec le système d’exploitation qu’elle intègre en sortie d’usine.

Notre recommandation est que vous visitiez des forums spécialisés, tels que XDA Developers ou HTCMania, où d’autres utilisateurs pourront vous donner un coup de main et vous expliqueront les étapes nécessaires pour installer Android 12 sur votre Xiaomi.

Vaut-il la peine d’installer Android 12 sur un ancien Xiaomi ?

On clôture ce post en abordant une question importante : est-il vraiment nécessaire d’installer Android 12 sur un ancien Xiaomi ?

Cela dépendra de plusieurs facteurs que nous détaillerons :

Avez-vous suffisamment de connaissances? Si vous ne savez pas très bien comment effectuer les démarches nécessaires pour installer une ROM personnalisée sur votre mobile, il est préférable que vous évitiez de vous lancer dans cette démarche. Si vous faites une erreur, quelque chose qui peut arriver lorsque vous n’avez pas les connaissances nécessaires, votre mobile pourrait devenir inutile.

Est-ce que MIUI est à jour ? Même si vous n’avez pas la dernière version d’Android, MIUI peut être à jour. Cela vous permettra d’avoir la plupart des fonctions que l’entreprise a mises en place. Sur un téléphone Xiaomi, la version Android n’est pas la chose la plus importante lorsqu’il s’agit d’avoir les dernières fonctionnalités logicielles.

Avez-vous les derniers correctifs de sécurité ? Les correctifs de sécurité sont déployés même sans mise à jour vers la nouvelle version d’Android. Si vous en avez un récent, votre ancien mobile sera tout à fait en sécurité.

Les applications sont-elles mises à jour ? L’une des raisons d’accéder à une version plus récente d’Android est de pouvoir mettre à jour les applications. Cependant, vous devez savoir que dans Android, même les services Google obtiennent des nouvelles avec de très anciennes versions du système. Le plus courant est qu’un ancien mobile Xiaomi a l’actualité de la grande majorité des applications.

Aimez-vous MUI? Veuillez noter que la ROM ressemble à LineageOS est basée sur Android AOSP. Si vous êtes fan de la cape Xiaomi et de ses services, vous les perdrez lors de l’installation d’une ROM personnalisée.

Compte tenu de cela, la mise à jour d’un mobile Xiaomi vers Android 12, surtout si elle est effectuée avec des ROM personnalisées, n’est généralement pas rentable. Dans le cas où votre appareil fonctionne correctement, vous ne gagnerez pas grand-chose en obtenant une version supérieure du système.

