L’éolien et le solaire ont le vent en poupe en Europe

Quelque chose à espérer : En 2022, le continent européen a subi l’une de ses crises énergétiques les plus difficiles de tous les temps. Un véritable tournant qui a malgré tout constitué une véritable aubaine pour l’adoption de solutions d’énergies renouvelables.

L’année dernière a vu une augmentation remarquable de l’adoption de l’énergie éolienne et solaire dans l’Union européenne. Un nouveau rapport d’Ember, un groupe de réflexion sur l’énergie basé au Royaume-Uni qui utilise des « informations basées sur les données » pour promouvoir le passage du charbon à l’électricité propre, indique que l’UE a surmonté avec succès la crise énergétique déclenchée par la guerre d’invasion de Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

En 2022, selon le rapport d’Ember, la production d’énergie à partir de centrales éoliennes et solaires représentait 22 % de la facture d’électricité globale de l’Europe. Pour la première fois dans l’histoire du Vieux Continent, les énergies renouvelables ont pu dépasser le gaz naturel, qui a été l’une des principales raisons de la querelle sans précédent entre l’Europe et la Russie.

Après l’invasion de l’Ukraine, l’UE et d’autres pays occidentaux ont tenté d’exercer une pression économique importante sur le Kremlin en mettant en œuvre des sanctions de plus en plus sévères contre la Russie. Les autorités moscovites ont réagi en coupant l’approvisionnement en gaz naturel de leur principal client, à savoir l’Europe, ce qui a déclenché une accélération significative de la transition énergétique vers les sources renouvelables.

Selon le rapport d’Ember, la production solaire a augmenté d’un record de 39 TWh (ou +24 %) en 2022, avec une augmentation de 47 % des installations de dalle solaires équivalant à 41 GW. Vingt pays de l’UE ont atteint leur « part d’électricité solaire la plus élevée jamais enregistrée », a déclaré Ember, les Pays-Bas étant le leader de la transition solaire.

Les craintes d’une réactivation plus large de la consommation de charbon pour compenser le gaz russe se sont révélées infondées, les centrales au charbon venant d’enregistrer une utilisation moyenne de +18 % au dernier trimestre de l’année. Sur les 26 usines qui ont été remises en service, 9 n’ont vu aucune utilisation. Au total, la production d’électricité au charbon a augmenté de 7 % en 2022.

Selon Dave Jones, responsable de l’analyse des données chez Ember, l’Europe « a évité le pire de la crise énergétique ». Les chocs subis en 2022 n’ont provoqué qu’une « petite ondulation » dans la réactivation de l’énergie au charbon et une énorme vague de support aux sources renouvelables. Les craintes d’un rebond du charbon sont désormais « mortes », a déclaré Jones, et le plan européen de transition vers une production d’électricité claire bat son plein.

Quant aux centrales nucléaires, en 2022, elles ont fourni la même quantité d’énergie que les sources éoliennes et solaires – 22 %. L’énergie nucléaire en Europe provient principalement de France ces jours-ci, mais Ember ne prévoit pas une augmentation significative de l’utilisation pour cette année.