Apple a retiré Damus de l’App Store en Chine, après une affirmation ridicule du gouvernement

Apple a retiré Damus de l’App Store hier, les développeurs étant informés que l’application Nostr « inclut du contenu illégal en Chine ».

Apple avait précédemment rejeté l’application de tous ses App Stores, et pour la même raison absurde…

Brève explication de Nostr

Nostr est un protocole ouvert qui peut être utilisé pour créer une grande variété de services, mais l’application principale à l’heure actuelle est la possibilité de l’utiliser pour créer efficacement votre propre réseau de médias sociaux de type Twitter.

La plupart des réseaux de médias sociaux sont bien sûr créés et contrôlés par des entreprises technologiques. Vous avez besoin d’un compte, et ils peuvent décider de ce qui peut et ne peut pas être publié. Ils peuvent également collecter toutes les données qu’ils souhaitent.

Nostr est différent, car personne ne le possède ou ne le contrôle. N’importe qui peut diffuser efficacement un message qui est relayé à vos amis ou à tout le monde, comme vous le souhaitez. Vous pouvez trouver une explication plus détaillée ici.

Application Damus

Damus est une application iPhone qui vous permet d’utiliser Nostr, avec une apparence semblable à celle de Twitter.

Apple a rejeté l’application à plusieurs reprises, appliquant les directives d’test des applications qui s’appliqueraient à un service de réseau social. En réalité, tout ce que fait Damus est de fournir un accès aux flux Nostr, il serait donc plus juste de le considérer comme un navigateur Web, les développeurs n’ayant aucun contrôle ni responsabilité sur le contenu de ces flux.

Damus est enfin arrivé sur l’App Store cette semaine.

Apple a retiré Damus en Chine

Apple a maintenant retiré Damus de l’App Store en Chine. Développeur Damus William Casarin a posté une capture d’écran de l’avisqui affirmait qu’il incluait du contenu illégal.

Nous vous écrivons pour vous informer que votre application, à la demande de la CAC (Cyberspace Administration of China), sera supprimée de l’App Store chinois car elle comprend du contenu illégal en Chine, qui n’est pas conforme à l’App Store Test Des lignes directrices: Les applications doivent être conformes à toutes les exigences légales de tous les endroits où vous les mettez à disposition (en cas de doute, consultez un avocat). Nous savons que c’est compliqué, mais il est de votre responsabilité de comprendre et de vous assurer que votre application est conforme à toutes les lois locales, et pas seulement aux directives ci-dessous. Et bien sûr, les applications qui sollicitent, promeuvent ou encouragent un comportement criminel ou clairement imprudent seront rejetées. Selon le CAC, votre application enfreint les dispositions relatives à l’évaluation de la sécurité des services d’information basés sur Internet ayant pour attribut des opinions publiques ou capables de mobilisation sociale.

Casarin l’a posté avec le seul commentaire « Shocking », et a dit qu’il l’encadrerait.

Avis de Netcost-security.fr

L’affirmation selon laquelle Damus – ou tout client Nostr – contient du contenu illégal est, bien sûr, un non-sens. L’application ne contient aucun contenu. Ce serait comme interdire Safari parce qu’il peut être utilisé pour accéder aux sites Web d’organisations terroristes.

Mais comme l’indique le commentaire ironique de Casarin, cette décision n’est absolument pas surprenante. Le gouvernement chinois veut avoir un contrôle total sur les informations que ses citoyens peuvent voir, et sa crainte ici est que Nostr soit quelque chose qu’il ne peut pas contrôler, soit directement, soit en menaçant l’entreprise qui le gère – parce qu’il n’y a pas d’entreprise qui le gère. .

Apple est, comme d’habitude, pris au milieu ici. Sa dépendance vis-à-vis de la Chine en tant que base manufacturière et deuxième marché indique qu’elle n’ose pas risquer les sanctions gouvernementales qui pourraient suivre si elle choisissait d’ignorer l’un des diktats qu’elle reçoit.

