Les appareils actifs Apple ont franchi une nouvelle étape incroyable !

Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré que la société avait récemment dépassé les 2 milliards d’appareils actifs dans le monde au moment de la présentation des résultats trimestriels de la marque. Il s’agit d’un chiffre record pour l’entreprise, confirmant sa forte croissance récente.

Ainsi, Apple sera plus compétitif avec Google et les 3 milliards d’appareils Android actifs en 2021. Apple a vu une augmentation de plus de 200 millions d’appareils actifs en 2022, indiquant que l’entreprise se porte bien. Rappelons qu’en 2015, Apple a dépassé le cap du milliard d’utilisateurs actifs.

Avec des ventes record dans plusieurs régions du monde, la pandémie de 2020 a contribué à l’augmentation de ces chiffres. D’autres entreprises ont cependant été confrontées à un scénario plus difficile ces derniers mois. La demande d’ordinateurs, de tablettes, de smartphones et d’accessoires a chuté d’un montant historique.

Apple n’est pas exempt de ces problèmes. L’entreprise a enregistré une baisse de 5% de son chiffre d’affaires au cours des trois derniers mois. Ainsi, Apple aurait gagné 117 milliards de dollars de manière très inégale. Les ventes d’iPhone représentent plus de la moitié de cette somme.

Tim Cook est satisfait de la performance de l’entreprise dans un certain nombre de pays, comme le Canada et l’Europe. Malgré des problèmes de fabrication pendant la saison de Noël en raison de la fermeture de nombreuses installations en Chine. Apple a également réussi à établir une présence dans des pays émergents à fort potentiel comme le Vietnam et l’Inde.

Tim Cook a déclaré que la fabrication d’iPhone avait été restaurée à son niveau précédent lors de sa conférence téléphonique avec les actionnaires. Les problèmes liés à la pandémie survenus en décembre n’affectent plus les performances d’Apple. Le lancement de nouveaux modèles, comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces, devrait permettre aux ventes d’ordinateurs de la marque Apple de repartir à la hausse.

Seulement 6 % des ventes du trimestre précédent provenaient des ventes d’ordinateurs. Avec 8% des ventes de l’iPad, qui ne devrait pas être mis à jour toute l’année. Au final, les services d’Apple (Musique, Arcade, TV+) s’avèrent être la deuxième grande source de revenus de l’entreprise à l’origine de l’iPhone.