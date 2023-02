Mystère sur la règle des 31 jours de Netflix : publication accidentelle d’un moyen de contourner le blocage des comptes

Dans la première version de la FAQ sur la nouvelle méthode d’abonnement, la plateforme de streaming a publié un détail qui a intrigué de nombreux utilisateurs. Grâce à cette étape, il devrait être plus facile de continuer à gérer le même compte même en dehors du « foyer ».

Ceux qui sont entrés hier sur la page d’assistance de Netflix ont trouvé la solution. C’est désormais officiel, le système de mot de passe partagé va changer, et cela indique que tout compte « abusif » sera balayé. Sauf si vous suivez la règle des 31 jours. Netflix, semble-t-il par erreur, a laissé le truc pour tromper tous les utilisateurs. Maintenant, il a tout supprimé, mais des captures d’écran du fragment de texte expliquant comment contourner les nouvelles règles de la plate-forme ont été rapidement téléchargées.

Sur Reddit, l’un d’entre eux a publié le paragraphe manquant : « Pour s’assurer qu’un compte Netflix n’est pas partagé en dehors du foyer dans lequel il est enregistré, la version d’essai demande aux utilisateurs de connecter leur appareil de visualisation, tel qu’un téléviseur, un téléphone portable ou une tablette, à votre Wi-Fi domestique, ouvrez l’application Netflix et regardez quelque chose sur le service de streaming au moins une fois tous les 31 jours. Pour bien comprendre le message, il faut le lire à l’envers, avec les yeux de quelqu’un qui cherche un moyen de ne pas renoncer à son compte partagé.

Les nouvelles directives de la plateforme

Les nouvelles règles de Netflix ont été officialisées, seules les personnes faisant partie du même foyer pourront partager le compte. Traduit : il faut vivre dans la même maison. Et Netflix vérifie le réseau Wi-Fi pour s’assurer que la règle est respectée. Ensuite, il s’assure que le réseau sur lequel le compte principal est enregistré est le même que celui utilisé par les autres profils. Vous faites partie du même foyer si vous utilisez la même connexion Wi-Fi. Si, par hasard, l’un des comptes partagés se connecte à l’aide d’un réseau différent, le système de vérification s’enclenche. Le propriétaire principal du profil reçoit un code de vérification et doit répondre dans les 15 minutes pour autoriser le partage.

Comment la règle des 31 jours résout-elle le problème ?

Maintenant c’est parti, mais première parmi les indications de la FAQ, Netflix a laissé bien en vue une astuce pour contourner son système de vérification. Il est vrai qu’il faut faire partie du même foyer, mais même ceux qui n’habitent pas dans la même maison peuvent tromper la plateforme en se connectant au moins une fois, tous les 31 jours, au Wi-Fi où le compte principal a été enregistré. Parmi les indications, en effet, il a expliqué qu’il fallait utiliser le même réseau avec une fréquence de temps préétablie (31 jours), pour éviter de rester coincé dans le système de vérification, et être officiellement considéré comme un membre de la famille .

Pourquoi Netflix a-t-il choisi de bloquer les comptes partagés ?

Selon les estimations de Netflix, il y a actuellement plus ou moins 100 millions de personnes qui regardent du contenu sans payer. Désormais, la plateforme a choisi de monétiser chaque compte. En 2022, avec des revenus en baisse et la concurrence avec d’autres plateformes, Netflix a décidé de changer sa politique. La plate-forme a déjà testé le nouveau système de partage payant dans certains pays d’Amérique latine et, d’ici mars, commencera à le mettre en œuvre partout de manière inégale. Le plan de Netflix pourrait fonctionner, même si le système de comptes partagés était l’une des fonctionnalités qui ont rendu la plate-forme si attrayante pendant de nombreuses années. En 2021, le chiffre d’affaires mondial était de 29,7 milliards, si les utilisateurs restent fidèles, la plateforme pourrait réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire de 721 millions de dollars par an.