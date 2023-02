Apple franchit le cap des 2 milliards d’appareils actifs alors que les services établissent un nouveau record de revenus

En plus de rendre compte de ses performances trimestrielles, Apple a partagé les derniers détails sur le nombre de ses appareils actuellement actifs. La base installée a continué de croître régulièrement, poussant l’entreprise à franchir le cap des 2 milliards d’appareils, tandis que les services ont atteint un nouveau record de chiffre d’affaires.

Apple a connu une baisse pour son trimestre fiscal du premier trimestre 2023 avec un peu plus de 117 milliards de dollars de revenus. C’est une baisse de 5 % sur un an – la comparaison étant son record absolu pour le premier trimestre de l’exercice 2022, qui a généré 123,95 milliards de dollars de revenus.

Cependant, la société a souligné deux points positifs avec 2 milliards de ses appareils désormais utilisés et un nouveau record de revenus pour ses services.

2 milliards d’appareils Apple actifs

L’année dernière, à la même époque, Apple a partagé qu’il avait atteint 1,8 milliard d’appareils actifs. Cela indique qu’il a ajouté plus de 200 millions d’appareils Apple au cours des 12 derniers mois pour dépasser la barre des 2 milliards.

C’est impressionnant puisque sa base installée a augmenté d’environ 100 à 150 millions de nouveaux appareils par an depuis 2019. Et les appareils actifs ont doublé, passant de 1 à 2 milliards en seulement sept ans.

Le PDG Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri ont attribué la croissance de la base installée à la satisfaction et à la fidélité élevées des clients, ainsi qu’à un nombre record de clients passant à Apple par des concurrents.

Record de revenus de services

Quant aux services, ils ont enregistré un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant légèrement l’estimation de 19,5 milliards de dollars. Cela a été fourni par 935 millions d’abonnements payants, soit 150 millions de plus qu’il y a un an.

« Nous avons établi un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars dans notre activité Services, et malgré un environnement macroéconomique difficile et des contraintes d’approvisionnement importantes, nous avons augmenté le chiffre d’affaires total de l’entreprise à taux de change constant », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Nous avons généré 34 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et reversé plus de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre tout en continuant à investir dans nos plans de croissance à long terme. »

