Un autre iPhone OG non ouvert est mis aux enchères ; voici combien il devrait se vendre

Un iPhone original non ouvert arrive aux enchères aujourd’hui, et il pourrait rapporter un peu plus que ce qu’il a coûté en 2007. Karen Green a déclaré Initié qu’elle a reçu l’iPhone en 2007 mais qu’elle ne l’a jamais ouvert et qu’elle a été incitée à le mettre aux enchères à la suite d’une vente similaire en octobre.

En octobre, un iPhone original scellé s’est vendu à un prix record de 39 340 $, une augmentation importante par rapport au prix catalogue de 599 $ de l’appareil. La maison de vente aux enchères où Green a répertorié son iPhone d’origine prédit que celui-ci pourrait coûter «au moins 50 000 $».

Dans une interview avec Initié, Green a expliqué qu’elle avait reçu cet iPhone en 2007, mais qu’elle était cliente de Verizon et que l’iPhone d’origine ne pouvait être utilisé qu’avec AT&T. Au lieu de le vendre à l’époque, Green l’a gardé dans sa boîte scellée et l’a mis sur lui-même, « enveloppé dans une paire de pyjamas en feutre pour un stockage supplémentaire ».

Elle vend maintenant l’iPhone pour aider à financer sa nouvelle entreprise de studio de tatouage :

« Si je pouvais attendre encore 10 ans au téléphone, je le ferais probablement », dit-elle. « La seule raison pour laquelle je vends ce téléphone est que je dois soutenir cette entreprise. »

Si vous souhaitez participer à l’action, vous pouvez enchérir via le site Web de LCG Auctions. L’enchère de départ est de 2 500 $, mais on estime qu’elle se vendra au moins 50 000 $. La vente aux enchères se déroule jusqu’au 19 février.

À ce stade, nous n’avons aucune idée du nombre d’iPhones de première génération encore dans la nature, scellés dans leur emballage d’origine. Nous supposons que c’est un petit nombre, étant donné les prix sans cesse croissants des ventes sur eBay et dans les maisons de vente aux enchères.

