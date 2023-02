Tim Cook sur la possibilité de licenciements chez Apple : « Une chose en dernier recours »

Alors que des géants de la technologie comme Amazon, Google et Meta ont récemment licencié des milliers d’employés, Apple a évité de le faire. Dans une nouvelle interview avec le Le journal Wall Street, Le PDG d’Apple, Tim Cook, l’a reconnu et a déclaré qu’il considérait les licenciements comme une « chose de dernier recours ».

Tim Cook sur les licenciements d’Apple

Cook a reconnu qu’Apple avait apporté des modifications à ses plans de dépenses et d’embauche en raison des conditions économiques plus larges. L’entreprise, par exemple, « gère très étroitement ses coûts et réduit les embauches dans certains domaines, tout en continuant à embaucher dans d’autres ».

Cook a poursuivi en disant que les licenciements sont une «chose de dernier recours» et que l’entreprise préfère gérer les coûts d’une autre manière.

« Je considère les licenciements comme un dernier recours », a déclaré M. Cook. « Vous ne pouvez jamais dire jamais. Nous voulons gérer les coûts par d’autres moyens dans la mesure du possible. »

Un rapport en janvier, également du WSJ, a spéculé sur les raisons pour lesquelles Apple a évité les licenciements, contrairement à d’autres entreprises technologiques.

L’une des principales raisons citées dans ce rapport est qu’Apple a été beaucoup plus restreint dans ses embauches au cours des trois dernières années que d’autres. Alors que ses concurrents ont augmenté leurs effectifs de 57 % à 100 % entre septembre 2019 et septembre 2022, les effectifs d’Apple ont augmenté d’environ 20 %.

Le rapport a également souligné l’approche « lean » d’Apple pour les avantages des employés (au moins par rapport à d’autres entreprises technologiques), ainsi que son approche très méthodique pour investir dans des projets dont l’avenir est moins certain. Par exemple, Apple investit massivement dans des choses comme AR et VR, mais il le fait à un rythme plus lent que des entreprises comme Meta et Facebook investissent dans de nouveaux domaines.

Mais comme le dit Cook lui-même dans l’interview d’aujourd’hui, les licenciements d’Apple ne peuvent pas être complètement exclus. Pour le moment, cependant, ils ne semblent pas être quelque chose dans un avenir immédiat. Il existe également d’autres moyens pour Apple de réduire ses effectifs, comme l’attrition : tout simplement ne pas remplacer les personnes qui quittent l’entreprise.

