Reality Labs de Meta a perdu 14 milliards de dollars l’an dernier

Vue d’ensemble : les ambitions de Mark Zuckerberg dans le Metaverse continuent de ressembler à un gouffre financier, coûtant à Meta des dizaines de milliards de dollars au cours des deux dernières années. Les états financiers de fin d’année 2022 de la société aggravent les lourdes pertes antérieures de Reality Labs, mais la direction de Meta reste attachée à l’entreprise.

Les états financiers de Meta pour le quatrième trimestre 2022 montrent que les pertes de sa division VR ont augmenté par rapport à sa grave consommation d’argent des trimestres précédents de l’année. Cependant, cela n’a pas empêché les actions de Meta de connaître l’un de leurs meilleurs jours.

Reality Labs a perdu 4,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. En incluant les 3,7 milliards de dollars brûlés au troisième trimestre, les 3 milliards de dollars coulés au deuxième trimestre et les 2,96 milliards de dollars jetés au premier trimestre, les pertes de la division Metaverse de Meta pour 2022 totalisent 13,7 milliards de dollars. Ce chiffre fait suite aux 10,2 milliards de dollars perdus par Reality Labs tout au long de 2021.

Alors que les coûts augmentaient l’année dernière, le PDG Mark Zuckerberg a affirmé que les efforts de l’entreprise porteraient leurs fruits au cours de la prochaine décennie et que la façon de penser n’a pas changé. Lors de l’appel sur les résultats du quatrième trimestre, la directrice financière Susan Li a déclaré que Meta s’attend à ce que Reality Labs perde plus d’argent en 2023, mais qu’il poursuivra ce qu’il considère comme un investissement à long terme.

L’année dernière, Meta a lancé son dernier casque VR pour les opérations d’entreprise, le Quest Pro à 1 500 $. La société prévoit de lancer cette année un modèle moins cher axé sur le consommateur pour succéder au Meta Quest 2. Cependant, les ventes et les expéditions de casques VR ont diminué en 2022 par rapport à 2021, jetant un doute sur l’orientation de Meta dans le secteur.

La division VR de Meta a également perdu le programmeur légendaire John Carmack l’année dernière. En décembre, il a quitté l’entreprise après avoir exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant aux inefficacités de son approche de la construction du métaverse. Meta a également licencié 11 000 employés le mois précédent, soit environ 13 % de son personnel.

Les chiffres bruts de Reality Labs accompagnent les revenus et les pertes de revenus annuels et du quatrième trimestre de Meta. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a chuté de 4% à 32,2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net du trimestre a diminué de 55% à 4,7 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires total de 2022 a baissé de 1% pour l’année à 117 milliards de dollars, et le bénéfice net pour l’année a chuté de 41% à 23 milliards de dollars.

Bien que les chiffres semblent mornes, ils ont dépassé les attentes des analystes. En raison de ces perspectives à moitié pleines et de l’annonce par Meta de 40 milliards de dollars de rachats d’actions, les actions de la société se sont redressées cette semaine. La capitalisation boursière de Meta a augmenté de 27% en une journée, soit un bond de plus de 100 milliards de dollars.

Bien que les actions de la société aient connu leur meilleur jour en une décennie cette semaine, cela ne fait que les ramener là où elles étaient en juin dernier. Meta n’a pas commencé à regagner le demi-billion de dollars de valeur qu’il a perdu depuis fin 2021.