Tim Cook confirme que les revenus de l’iPhone au premier trimestre auraient augmenté sans les problèmes d’approvisionnement

Apple a annoncé aujourd’hui ses résultats du premier trimestre 2023, manquant aux attentes des analystes en partie à cause d’une baisse des revenus de l’iPhone. S’adressant aux analystes lors de l’appel aux résultats d’Apple, le PDG Tim Cook a reconnu que sans les pénuries d’approvisionnement de l’iPhone 14 Pro, les revenus de l’iPhone auraient augmenté au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022.

Cette confirmation de Tim Cook n’est pas forcément surprenante. Les appareils iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max les plus haut de gamme et les plus populaires d’Apple étaient en grande partie indisponibles pendant l’importante saison des achats des Fêtes. Cela, bien sûr, a eu un impact significatif sur les revenus d’Apple pour les revenus du premier trimestre 2023.

Chiffre d’affaires de l’iPhone au premier trimestre 2023 : 65,78 milliards de dollars

Chiffre d’affaires de l’iPhone au premier trimestre 2022 : 71,63 milliards de dollars

Cela indique qu’à tout le moins, les pénuries d’approvisionnement de l’iPhone 14 Pro ont coûté à Apple environ 6 milliards de dollars de revenus pour le premier trimestre 2023. Cela aurait porté le revenu trimestriel global d’Apple à environ 123 milliards de dollars, en baisse d’environ 1 milliard de dollars par rapport au premier trimestre 2022.

Cook a également été interrogé à plusieurs reprises sur le comportement des consommateurs en ce qui concerne les pénuries d’iPhone 14 Pro. Les analystes ont demandé si les clients qui souhaitaient acheter un iPhone 14 Pro en décembre avaient acheté l’appareil malgré les temps d’attente prolongés, acheté un autre iPhone à la place, reporté leur achat ou annulé leur achat. Cook, cependant, a déclaré qu’il ne disposait pas de toutes les données nécessaires pour répondre à ces questions.

Le PDG d’Apple a également évoqué la part de marché, affirmant que l’iPhone « s’est développé dans le monde entier » au dernier trimestre malgré les pénuries d’approvisionnement :

« Je n’ai pas les parts de marché exactes sous les yeux, mais je pense que vous verriez que du point de vue des parts de marché, nous avons grandi dans le monde entier au cours du dernier trimestre, malgré les défis liés à l’iPhone que nous avons rencontrés du côté de l’offre. »

Au cours du deuxième trimestre 2023, Cook a confirmé qu’Apple avait résolu les pénuries d’approvisionnement de l’iPhone 14 Pro et « livrait désormais à la demande ».

