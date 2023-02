La demande d’iPhone 14 Plus continue de baisser, mais des rumeurs disent qu’un iPhone 15 Plus est toujours prévu

Les ventes de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max continuent de croître, au détriment de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus. Selon de nouvelles données sur la chaîne d’approvisionnement de analyste Ross Youngles modèles d’iPhone 14 Pro représentent désormais 75% des expéditions d’écrans d’Apple, et ce nombre ne devrait qu’augmenter encore…

Les dernières données de Young indiquent qu’il y a eu une légère augmentation des expéditions de panneaux pour l’iPhone 14, tandis que les expéditions de panneaux pour l’iPhone 14 Plus se sont complètement arrêtées. L’augmentation des expéditions de panneaux d’iPhone 14 n’a cependant pas entièrement compensé la baisse des expéditions d’iPhone 14 Plus.

En tant que tels, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max continuent de croître et représentent une part plus importante des expéditions de panneaux iPhone 14. Les données de Young montrent qu’Apple a encore augmenté les livraisons de panneaux pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Les deux modèles d’iPhone 14 Pro ont représenté au total 75 % des expéditions de panneaux de la série iPhone 14 en décembre. Young prédit que cela atteindra au moins 80% dans les données de janvier et février. Les expéditions de panneaux iPhone 14 Plus pourraient reprendre en février, mais représenteraient toujours moins de 5 % du total des expéditions.

Young a également partagé un graphique montrant l’approvisionnement en panneaux de la série iPhone 14 par rapport à la gamme iPhone 13. Selon sa prédiction, la gamme iPhone 14 prendra du retard sur l’iPhone 13 en janvier et février, après avoir mené d’août à janvier.

Apple a combattu d’importantes pénuries d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max pendant une grande partie de novembre et décembre. La société a résolu les pénuries pour la plupart de ses appareils, d’autant plus que la demande a ralenti pendant la saison des achats après les fêtes.

iPhone 15 Plus toujours prévu

Bien que la demande de l’iPhone 14 Plus soit bien pire que prévu, Apple prévoit toujours de sortir un iPhone 15 Plus plus tard cette année. Reste à savoir si Apple a ou non des changements en magasin pour aider à stimuler les ventes, mais il y a eu des rumeurs de baisses de prix pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus.

Des rumeurs ont également suggéré des augmentations de prix pour les modèles d’iPhone 15 Pro. La création d’un plus grand delta entre les deux extrémités de la gamme pourrait aider Apple à augmenter ses ventes tout en augmentant les marges et les prix de vente moyens.

Apple publiera ses résultats du premier trimestre 2023 plus tard dans la journée. Cela offrira un test plus approfondi de l’impact des pénuries d’iPhone 14 Pro, ce que les analystes surveilleront de près.

