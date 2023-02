The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Date de sortie, bande-annonce, gameplay et plus

Les fans de Nintendo, petits et grands, vont adorer celui-ci. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu un jeu Zelda. Eh bien, avec moins de 100 jours avant la sortie du nouveau jeu, tout le monde est excité. Bien sûr, ce sera un jeu exclusif à Nintendo Switch, ce qui indique que les fans de la franchise d’autres plates-formes devront s’abstenir. Cependant, cela n’empêche pas d’en savoir plus sur le jeu, n’est-ce pas ?

Dans cet article, nous couvrirons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau jeu The Legend of Zelda intitulé Tears Of The Kingdom. Nous examinons la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et tout le reste entre le nouveau jeu. Sans perdre plus de temps, commençons.

Date de sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a été annoncé pour la première fois en 2019. Les développeurs ont ensuite révélé le titre complet du jeu lors de l’événement Nintendo Direct qui s’est tenu en septembre de l’année dernière, c’est-à-dire 2022. Parallèlement à la révélation du jeu, nous avons également maintenant un date de sortie définitive et confirmée du jeu. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom devrait sortir le 12 mai 2023. La page de la boutique du jeu est maintenant en ligne sur le Boutique en ligne Nintendo.

Tears of the Kingdom Développeur et éditeur

Le nouveau jeu Zelda est développé par Nintendo EPD et sera publié par Nintendo lui-même. Tears of the Kingdom est réalisé par Hidemaro Fujibayashi et produit par Elji Aonuma. Précédemment connu sous le nom de Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom est la suite de Breath of the Wild sorti en 2017.

Legend of Zelda Tears of the Kingdom : bande-annonce et gameplay

Le nouveau jeu Zelda est un jeu d’action-aventure où vous incarnez Link, le personnage principal de la franchise Zelda. Dans Tears of the Kingdom, vous vous dirigerez vers les cieux en quête d’aventure. En regardant la bande-annonce du titre Tears of the Kingdom, nous voyons Link gravir diverses collines et voler dans le ciel.

Outre cette remorque, nous avons également un bande annonce qui est sorti en 2021. Dans cette bande-annonce, nous voyons Link courir à travers le pays avec une musique orientale apaisante en arrière-plan. Nous comprenons également maintenant que Link obtient de nouveaux pouvoirs magiques et que la zone jouable du jeu s’étend désormais dans le ciel. En parlant du gameplay de Tears of the Kingdom, vous pouvez vous attendre à un environnement vaste et ouvert.

Link pourra désormais utiliser davantage d’armes et d’outils tels qu’une hache en bois, des épées, des boucliers, des arcs et des flèches, ainsi que de nouvelles capacités. Vous pouvez également vous attendre à ce que certaines des armes populaires des jeux précédents soient rétrogradées ou supprimées de Tears of the Kingdom. Le jeu propose de nombreux donjons à explorer lorsque vous avez terminé et que vous en avez assez de voler dans les cieux.

Caractéristiques de la Nintendo Switch de Tears of the Kingdom

Comme il s’agit d’un jeu exclusif à Switch, vous pourrez facilement jouer au jeu en mode Tabletop, en mode TV ou en mode portable ordinaire. Jusqu’à présent, aucun détail n’a été révélé sur la tarification du jeu, sa disponibilité sous forme de copies physiques et la taille du jeu.

Les Larmes du Royaume – Game Awards

Depuis l’annonce du jeu, Tears of the Kingdom a été nominé et a même remporté plusieurs prix. Lors du 200 game Awards Show, il a été nominé pour l’un des jeux les plus attendus. En 2021, Tears of the Kingdom a été nominé comme le jeu le plus recherché lors des Golden Joystick Awards. Plus tard cette année-là, il a de nouveau été nominé pour le jeu le plus attendu lors du Gaw Awards Show.

Enfin, en 2022, Tears of the Kingdom remporte deux prix. Il a remporté le premier prix aux Golden Joystick Awards pour être le jeu le plus recherché. À la fin de cette année-là, le jeu a remporté le titre de jeu le plus attendu aux Game Show Awards. Une fois que le jeu sortira cette année, nous pouvons espérer voir les larmes du royaume être nominés et finalement remporter un certain nombre de prix.

Conclusion

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Bien sûr, les fans du monde entier attendent avec impatience plus de révélateurs et de séquences de gameplay pour le nouveau jeu Zelda. On s’attend également à ce que le nouveau jeu Zelda se vende par millions. Eh bien, pour savoir tout cela, nous devrons attendre le 12 mai pour voir par nous-mêmes si le jeu devient un succès ou échoue.