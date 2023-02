Lancement du Oscal S80 avec une batterie de 13 000 mAh, une caméra Arcsoft et bien plus encore

OSCAL est une marque technologique qui se concentre sur la performance, la conception, la qualité et le service des produits. Adhérant au concept de « seulement les braves », OSCAL s’engage à permettre aux amateurs de plein air de profiter courageusement d’une exploration sûre et joyeuse. Peu de temps après l’introduction de l’Oscal S60 avec une caméra de vision nocturne spéciale, la société est revenue avec l’Oscal S80. Apportant une énorme batterie bienvenue de 13000 mAh pour satisfaire les gens avec un triple plaisir et une quadruple sécurité, tout en explorant le plein air.

Conception : écran de résolution FHD+ de 6,583 pouces et 2408*1080

Inspiré par la nature, Oscal reflétera la notion de design d’être connecté à la nature. L’arrière de l’Oscal S80 comportera un design de caméra rond et centré, qui le fait ressembler à un pingouin de loin. Au fait, il devrait arriver en trois couleurs. Mecha Orange, Navy Green et Conquest Black.

Un rapport costaud affirme que l’Oscal S80 présentera une conception robuste avec une épaisseur de 18,9 mm. Et un poids de 460 grammes, ce qui le rend difficile à casser. L’écran ultra-large de 6,583 pouces avec une résolution FHD+ de 2408*1080 permettra également d’afficher plus de contenu. Offrir aux utilisateurs une expérience visuelle immersive et agréable.

Batterie : 13 000 mAh et 33 W de charge rapide et de charge inversée et deux cœurs électriques

La grande batterie de 13000 mAh est une avancée significative pour les téléphones robustes du portefeuille Oscal. Indiquant que l’entreprise est sérieuse pour résoudre le problème de sécurité. Tout en offrant aux utilisateurs du plaisir lors de l’exploration de l’extérieur. Sous le principe de la sécurité et du plaisir, les utilisateurs sont libres de voir le monde plus grand avec plus de sites.

Pour le plaisir, l’Oscal S80 embarquera une batterie de 13000 mAh, ce qui semble être l’équivalent de 3 batteries de téléphone classiques. Vous offrant un triple plaisir lorsque vous prenez des photos, écoutez de la musique ou regardez des films.

Un Oscal S80 suffit pour répondre à vos soucis d’alimentation extérieure. Avec jusqu’à 15 heures de jeu, 20 heures de diffusion en direct et 70 heures de musique possible. Rendre vos vacances pleines de plaisir sans frais supplémentaires.

Un seul téléphone peut remplacer quatre appareils extérieurs

Pour la sécurité, Oscal S80 sera le meilleur partenaire pour défendre votre sécurité en fonctionnant comme 4 appareils d’aventure en plein air avec une puissance infinie. Cela comprend une centrale électrique, un appareil photo numérique, un haut-parleur sans fil et un compas de navigation. Il n’est pas nécessaire d’apporter une multitude d’appareils électroniques avec vous lorsque vous explorez des endroits inconnus.

Pour la fonction de centrale électrique portable, il prend en charge la charge inversée et vous permet de charger librement d’autres appareils sans limitation de localisation. Même si vous êtes dans le no man’s land. Pour la fonction appareil photo numérique, il prend en charge 15 heures de photographie continue. Vous permettant de capturer tous les moments courageux sur votre chemin. Pour le rôle de haut-parleur sans fil, en cas de danger, vous serez toujours connecté avec 50 heures d’appel pour SOS pour obtenir de l’aide. Sauver votre vie en cas d’urgence. Et pour la boussole de navigation, 500 heures de navigation suivront exactement le bon chemin pour vous. Vous aider à vous mettre au défi dans des zones difficiles d’accès sans crainte.

Avec une batterie de 13000 mAh, Oscal S80 prend en charge jusqu’à 1152 heures d’autonomie en veille. Ce qui élargit énormément le rayon d’exploration depuis la navigation de plaisance ou le camping à la campagne. Pour voir plus loin des endroits tels que le désert de Gobi, le mont Everest et les régions d’Aurora, vous accompagner pour voir le monde plus large.

Beaucoup d’espace pour tout le monde

Pour restaurer ces merveilleux souvenirs ? Couplées à une prise de vue continue de 15 heures, les capacités de stockage de 128 Go et 1 To sont suffisantes pour stocker 300 000 photos et 50 000 vidéos. Préserver chaque instant étincelant.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Il ouvre également la voie en matière de technologie de batterie, sans être à la traîne avec sa puissance de charge de 33 W avec la technologie Dual Electric Cores. Qui est conçu pour charger l’ensemble de la batterie 13000 mAh de 0 à 51 % en seulement 66 minutes avec une expérience de charge plus sûre et plus stable.

En plus de cela, la prise en charge de la charge inversée facilite la charge d’autres appareils avec un sens de la technologie plus fort. S’il n’y a pas d’électricité, surtout à l’extérieur, l’Oscal S80 servira de batterie portable pour recharger vos TWS, Smartwatches, Tablette et bien plus encore.

Matériau : MIL-SPEC 810H et leader IP68 et IP69K étanche

La fuite des nouvelles de l’Oscal S80 présente clairement sa robustesse. Il sera livré avec un corps qui a passé le niveau de robustesse strict. Bien sûr garanti par la conformité du combiné aux normes robustes IP68 & IP69K & MIL-STD-810H. MIL-SPEC 810H réussit les tests de températures élevées et basses, de chocs thermiques, de conditions de brouillard salin, de vibrations et de culbutage. Vous n’avez donc tout simplement pas besoin de protection supplémentaire. Certifié par les principaux IP68 et IP69K, il répond également aux exigences strictes en matière d’étanchéité pour résister à l’eau jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes.

Appareil photo : caméras de profondeur 12 MP et 8 MP 117° ultra larges et 2 MP alimentées par Arcsoft.

Des rumeurs récentes suggèrent que l’Oscal S80 comportera un appareil photo principal de 12 MP avec un appareil photo ultra-large de 8 MP et un appareil photo de profondeur de 2 MP. L’appareil photo Sony® IMX362 12MP prend en charge une sensibilité à la lumière de 200%, une mise au point automatique aussi rapide que 0,03 seconde et une prise de vue en rafale continue à 10 ips. Pouvez-vous imaginer qu’un appareil photo ultra-large 8MP soit introduit dans le téléphone robuste ? L’appareil photo ultra-large 8MP fonctionne bien dans la prise de vues ultra grand angle à 117 ° et les vues macro aussi proches que 2 cm.

Oscal S80 intègre également des algorithmes avancés d’ArcSoft dans son système de caméra. Pour aider des images plus nettes avec une qualité d’image améliorée grâce au mode Panorama, au mode HDR, au mode nuit, au mode beauté AI et au mode portrait. De plus, il prend également en charge d’autres modes photo haut de gamme tels que l’enregistrement vidéo 2K 30fps, le mode sous-marin et la lumière de remplissage du visage.

Processeur : MediaTek Helio G85 et 10 Go de RAM et 128 Go de ROM + carte TF jusqu’à 1 To

Comme divulgué par les responsables, Oscal S80 semble être alimenté par MediaTek Helio G85. Prouver qu’il peut gérer efficacement les tâches quotidiennes. Il contiendra 6 Go de RAM et jusqu’à 4 Go de RAM virtuelle. Permettre à plusieurs applications gourmandes en mémoire de s’exécuter rapidement en même temps. De plus, 128 Go de stockage interne et une carte microSD jusqu’à 1 To offrent suffisamment d’espace pour plus d’applications, de fichiers, de photos et de vidéos. Avec le système de refroidissement Graphite, l’Oscal S80 peut efficacement soulager la sensation de surchauffe en réduisant la température du processeur jusqu’à 8 °C.

Système : Doke OS 3.0 basé sur Android 12

Selon la version de l’entreprise, une autre chose à prendre en compte est son système d’exploitation Doke OS 3.0. Basé sur Android 12, Oscal S80 passe au niveau supérieur en matière de personnalisation, de sécurité de la confidentialité et d’efficacité. Avec le dernier Android 12, il est facile pour les utilisateurs de définir l’interface utilisateur, d’accéder au tableau de bord de confidentialité et de bénéficier de réponses plus fluides.

Développé par l’équipe OSCAL, Doke OS 3.0 apporte de nombreuses améliorations en termes de conception, de fluidité et de commodité. Comme avec plusieurs fonds d’écran et thèmes, un bureau polyvalent, un ordinateur portable amélioré, des fenêtres flottantes intelligentes et une RAM rapide.

Prix ​​et disponibilité :

Selon des sources OSCAL, le lancement officiel commencera alors du 13 au 17 février 2023 PST. Vous pouvez garder un œil sur le site Web d’Aliexpress pour plus d’informations.