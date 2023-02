Samsung, Google et Qualcomm s’associent pour combattre Apple

Hier, lors de l’événement « Unpacked », Samsung a donné un aperçu d’un nouvel écosystème d’appareils de « réalité étendue » (ER). En collaboration avec Google et Qualcomm, ils souhaitent introduire des lunettes intelligentes et des casques XR. Cet appareil fonctionnera sur une version personnalisée d’Android. Les trois sociétés planifient conjointement des «expériences de nouvelle génération» pour les produits dits XR. TM Roh, responsable de la division appareils de Samsung, l’a révélé lors de l’événement Samsung Unpacked à San Francisco. Dans ce cas, la «réalité mixte» (MR) est prévue avec XR. Cela indique qu’ils visent désormais un mélange de réalité mixte et virtuelle.

Qualcomm fournit les puces, Google le logiciel et Samsung le matériel

Pour le moment, il n’y a pas de détails précis concernant la collaboration. Mais nous nous attendons à ce que Qualcomm fournisse de puissantes puces ARM ultra-mobiles dans sa série Snapdragon XR. De son côté, Samsung devrait coupler les produits avec ses écrans internes en produits finis. Google (Android) fournira évidemment les bonnes fournitures logicielles Android.

Lors de l’événement Unpacked également, les partenaires étaient visiblement réticents à fournir plus d’informations, mais ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient fournir des informations plus détaillées en temps opportun. Le timing n’est pas forcément surprenant, car il y a longtemps que des rumeurs courent qu’Apple veut également lancer son premier casque VR ou XR cette année.

Google, Qualcomm et Samsung ont tous une certaine expérience des produits VR ou AR. Google a commencé il y a des années avec Google Glass offrant son propre casque AR, tandis que Samsung a toujours vendu des lunettes VR assorties à utiliser avec ses téléphones mobiles jusqu’à il y a quelques années. Pendant ce temps, Qualcomm fournit les puces pour plus de casques VR, plus récemment pour le Meta Quest 2 de la société mère de Facebook, Meta.