Une entreprise qui tente de ramener le mammouth laineux veut ressusciter le dodo

WTF ? ! Dans ce qui ressemble de façon inquiétante à l’intrigue d’une certaine franchise cinématographique, des scientifiques tentent de redonner vie à une espèce disparue. Ce n’est pas un dinosaure, heureusement, mais le dodo, un oiseau incapable de voler originaire de Maurice qui a été anéanti au 17ème siècle.

Colossal Biosciences avait précédemment annoncé son intention de ramener le mammouth laineux et le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie. La société basée à Dallas, au Texas, a maintenant pour objectif de ressusciter le dodo, ou du moins un semblant de celui-ci. La technique consiste à utiliser une technologie d’édition de gènes, qui n’a jamais été utilisée de cette manière pour les oiseaux auparavant.

Beth Shapiro, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de Californie à Santa Cruz, a déclaré qu’elle avait déjà entièrement séquencé le génome du dodo à partir d’ADN ancien basé sur du hardware génétique extrait de restes de dodo au Danemark.

Comme l’explique Scientific America, ramener un animal éteint, ou un représentant de celui-ci, implique de modifier le génome d’une espèce vivante étroitement apparentée – dans ce cas, le pigeon Nicobar – pour reproduire le génome de l’espèce cible. Avec les espèces de mammifères, le hardware d’édition de gènes est implanté dans le système reproducteur de l’espèce relative. Pour le dodo, le génome modifié sera implanté dans un ovule, ce qui n’a jamais été fait auparavant.

Le problème est que le clonage d’un oiseau nécessite l’accès à un ovule qui est prêt pour la fécondation mais qui n’a pas encore été fécondé. « Il n’y a pas d’accès à un ovule d’oiseau au même moment de développement que pour un mammifère », a déclaré Shapiro. Une solution pourrait résider dans une technique existante qui consiste à retirer les cellules germinales primordiales – les précurseurs embryonnaires du sperme et des ovules – d’un ovule, en modifiant les cellules avec les traits génétiques souhaités, puis en les réinjectant dans l’ovule au cours du stade de développement.

Sharipo a souligné qu’ils ne créeront pas une réplique exacte d’un dodo. « Ce que nous essayons de faire, c’est d’isoler les gènes qui distinguent le dodo », a-t-elle déclaré. « Ce serait fou de penser à la solution [to the world’s biodiversity crisis] était de ramener un mandataire.

Colossal a levé 150 millions de dollars supplémentaires pour ses recherches sur le dodo, bien que les plans en soient encore à un stade très précoce. Le PDG Ben Lamm a déclaré que les recréations des oiseaux seraient « ré-sauvées » à Maurice, où ils se sont éteints dans les années 1600 à cause des marins qui les ont chassés et ont amené des espèces envahissantes à travers l’océan Indien sur leurs navires. Il a ajouté que le travail pourrait aider les efforts de conservation des espèces menacées en permettant aux scientifiques de discerner et de préserver leurs traits clés.