Sony PS5 établit de nouveaux records de ventes

Sony a récemment publié ses données financières les plus récentes. La société révèle que ce trimestre, du moins en ce qui concerne la PlayStation 5, a été un énorme succès. Par rapport à la même période l’an dernier, le nombre d’unités vendues a considérablement augmenté. D’octobre à décembre 2022, la division des jeux a pu vendre un total de 7,1 millions de PS5 Sony. Ceci est contenu dans le dernier rapport financier de la société. En termes de ventes d’unités, pour la même période l’an dernier, Sony n’a vendu que 3,9 millions d’unités. Cela indique que l’entreprise a enregistré une augmentation massive de 82 %.

Sony booste ses ventes de PS5 en trois mois

En seulement trois mois, les ventes globales de PS5 ont augmenté de plus d’un tiers. Naturellement, les chiffres de vente beaucoup plus élevés du matériel pour consoles ont également entraîné une augmentation des ventes de la division jeux. En conséquence, le segment Game & Networks Services a gagné près de dix milliards de dollars en seulement trois mois. Cela représente une augmentation d’environ 53% des ventes, ce qui est phénoménal.

La division des jeux et des services réseau dans son ensemble connaît une forte croissance dans tous les domaines : les ventes de logiciels sont en hausse de 30 %, les services réseau en hausse de 20 % et les sources de revenus supplémentaires comme le PSVR et les ventes de logiciels sur d’autres plates-formes sont en hausse de 73 % de plus.

Les résultats des ventes globales de Sony PS démontrent à quel point les choses se sont bien déroulées, en partie à cause des retards de livraison qui, selon Sony, ont été presque formellement résolus. Sony a jusqu’à présent vendu 32,1 millions d’unités PS5 au total. Plus récemment, des ventes de novembre de 25 millions d’exemplaires ont été enregistrées. Les ventes de consoles de la génération actuelle de Sony ont augmenté de 28 %, soit près d’un tiers, en seulement un trimestre.

La société pourrait encore être en mesure de vendre le nombre d’appareils prévu pour l’exercice 2022, qui se termine en mars. Cela ne peut se produire que si Sony peut maintenir ses solides performances de vente. Il était prévu que la Sony PS5 vendra 18 millions d’unités en un an.