Selon les rumeurs, l’écran de l’Apple Watch Ultra serait à nouveau 10 % plus grand ; lunettes plus petites ou boîtier plus grand?

Apple Watch Ultra est déjà la plus grande Apple Watch du marché, et elle pourrait devenir encore plus grande dès l’année prochaine. Un nouveau rapport de la source de la chaîne d’approvisionnement DigiTimes dit qu’une Apple Watch Ultra avec un écran de 2,1 pouces est en développement pour 2024. Apple pourrait y parvenir de deux manières…

Le rapport de DigiTimes se concentre en grande partie sur la transition prévue d’Apple vers les écrans micro-LED, qui commencera avec l’Apple Watch Ultra et finira par arriver à d’autres produits également. Cependant, le rapport contient une information sur la taille de l’écran Apple Watch Ultra.

Le rapport explique que l’Apple Watch Ultra pourrait voir une augmentation de la taille de l’écran d’environ 10 % l’année prochaine. L’Apple Watch Ultra dispose actuellement d’un écran de 1,93 pouces, qui est le plus grand écran de tous les modèles d’Apple Watch. L’augmentation décrite par le rapport d’aujourd’hui porterait la taille de l’écran à environ 2,1 pouces.

Le rapport explique :

Étant donné que le coût de production actuel des panneaux micro LED est très élevé et que les performances d’affichage de ces panneaux pour une utilisation dans les montres intelligentes ne seront pas substantiellement différenciées de celles des panneaux OLED, la technologie micro LED en développement d’Apple est motivée par l’énorme potentiel d’extension de l’application de la technologie. des montres intelligentes aux appareils AR/VR, smartphones et écrans de grande taille au cours des 5 à 10 prochaines années.

Cela fait écho à un rapport de l’analyste Jeff Pu, qui a rapporté le mois dernier que l’Apple Watch Ultra obtiendrait un écran plus grand en 2024.

Avis de Netcost-security.fr

Une chose encore inconnue est la manière dont Apple parviendra à cette augmentation de la taille de l’écran. Il y a deux possibilités : il peut réduire la taille des bezels de l’Apple Watch Ultra ou augmenter la taille globale du boîtier de l’Apple Watch Ultra.

Je pense que le résultat le plus probable ici est une combinaison des deux, mais la principale solution étant des lunettes plus petites. L’Apple Watch Ultra a actuellement un boîtier de 49 mm, ce qui repousse les limites de ce que la plupart des gens portent confortablement. D’un autre côté, l’Apple Watch Ultra a des cadres beaucoup plus grands autour de l’écran que les autres modèles d’Apple Watch.

La conception de l’écran de l’Apple Watch Ultra présente aujourd’hui des avantages en termes de durabilité, compte tenu des bords surélevés qui l’entourent. Il y a encore beaucoup de place pour rapprocher l’écran des bords, sans sacrifier les avantages de durabilité de la conception actuelle.

