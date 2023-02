Les spécifications Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro ont été renseignées

Xiaomi a pris une profonde inspiration du segment des tablettes après des séries réussies de tablettes de la série Mi Pad. La société a décidé de mettre la gamme au repos, peut-être en raison de la baisse de la demande de tablettes du côté Android. Cependant, la demande a augmenté en 2020 à la lumière de la pandémie et de la nécessité des devoirs et de l’étude à domicile. Nous avons vu des marques faire leurs débuts dans le segment des tablettes et Xiaomi a décidé de rafraîchir la gamme avec les Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro. Maintenant, il semble que la marque prépare le terrain pour la série Xiaomi Pad 6.

La concurrence ne cesse de croître avec l’arrivée de plusieurs marques sur le segment. L’ancienne suprématie des tablettes Samsung, Lenovo et Huawei n’est plus. De nos jours, nous avons des tablettes d’Oppo, Realme et Vivo, et bientôt nous aurons une tablette de OnePlus. Xiaomi ne veut certainement pas rester en arrière. Pour cette raison, la marque prépare la prochaine grande nouveauté pour son segment des tablettes. Contrairement aux « spinoffs » que nous avons vus en 2022 (Redmi Pad et Xiaomi Pad 5 Pro 12.4), la marque introduira la prochaine génération. Qu’il se présentera sous la forme des Xiaomi Pad 6 et 6 Pro.

Fuite des spécifications des Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro

Selon les rumeurs, la série Xiaomi Pad 6 arrivera plus tard cette année. Avant la sortie, le pronostiqueur Digital Chat Station vient faire la lumière sur les spécifications de ces tablettes. Selon le leakster, les Xiaomi Pad 6 et 6 Pro partageront le même écran LCD IPS de 11 pouces avec 2 880 x 1 800 pixels. La vanille a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Pro se rafraîchit jusqu’à 144 Hz. Les deux panneaux prendront en charge HDR10+ et Dolby Vision.

Sous le capot, le Xiaomi Pad 6 s’en tiendra au Qualcomm Snapdragon 870. C’est dommage, après tout, ce chipset a été retrouvé dans les versions récentes des tablettes. Cependant, malgré son âge, il reste une meilleure offre que la multitude de SoC de milieu de gamme sur le marché. Le Xiaomi Pad 6 Pro, en revanche, est une grande mise à niveau. La nouvelle tablette embarquera le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui indique des performances phares. Les deux viendront avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Les deux tablettes seront livrées avec des scanners d’empreintes digitales et une charge rapide de 67 W.

Malheureusement, ce sont tous les détails que nous avons en ce moment. Nous ne savons pas exactement quand les nouvelles tablettes seront dévoilées, mais des rumeurs pointent vers le lancement au MWC 2023.