Une streameuse a réussi à jouer à Elden Ring en utilisant uniquement son esprit

Près d’un an après son lancement, on continue de parler d’Elden Ring, un jeu vidéo particulièrement apprécié pour son haut degré de difficulté. Pour pimenter encore plus les choses, plusieurs personnes se sont essayées au RPG impitoyable avec des méthodes alternatives, notamment des saxophones électriques et des tapis de danse au lieu du contrôleur traditionnel. La dernière aventure de ce type concerne un streamer Twitch, Perri Karyal, qui a décidé de jouer à Elden Ring en utilisant le pouvoir de la pensée.

L’expérience de Perri Karyal

Pour parvenir à ce résultat, Perri Karyal a utilisé une machine d’enregistrement d’électroencéphalogrammes, elle-même connectée aux capteurs d’une manette de jeu. Une opération complexe mais très bien menée : le streamer a même réussi à vaincre le Loup Rouge de Radagon, l’un des boss présents dans l’Elden Ring Interregnum. Esquives, sorts, potions : il suffit à Perri Karyal de penser à une action pour la voir se réaliser à l’écran. Derrière cette entreprise, il y a beaucoup de formation, ainsi que divers tests pour tester le système de jeu personnellement assemblé. Après tout, la streameuse est spécialisée dans de telles études, comme en témoigne sa maîtrise en psychologie.

Parce qu’Elden Ring continue de plaire

Elden Ring est le dernier RPG d’action (jeu de rôle) développé par FromSoftware, une équipe de développement japonaise qui voit la présence du directeur du jeu Hitedaka Miyazaki. On lui attribue la naissance du genre soulslike, avec la sortie de Demon’s Souls en 2009. Ce qui caractérise la production FromSoftware – qui comprend des titres tels que Dark Souls, Bloodborne, Sekiro -, ce sont les ambiances et les affrontements contre des ennemis somptueux vraiment difficiles. Elden Ring prend ces concepts et les applique dans un fascinant monde ouvert de dark fantasy. Le résultat est une expérience vidéoludique bouleversante, la plus appréciée de 2022, tant par la critique que par le public : lors de la cérémonie des The Game Awards en décembre dernier, Elden Ring a remporté le prix du « Jeu de l’année ».