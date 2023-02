Le dernier produit de l’ancien chef du design Apple Jony Ive est un nez rouge

Lorsque l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, a quitté la société Cupertino pour créer sa propre agence de design, la grande question était de savoir ce qu’il choisirait de créer lorsqu’il serait libre d’accepter des commandes dans n’importe quel domaine. Certaines des réponses se sont révélées surprenantes, et pas moins aujourd’hui…

L’association caritative britannique Comic Relief organise une collecte de fonds annuelle connue sous le nom de Red Nose Day, avec une émission de télévision en direct, et les gens sont invités à créer leurs propres initiatives pour collecter des fonds pour lutter contre la pauvreté.

Certains portent un nez rouge en plastique pour marquer l’événement, et le nez de cette année a été conçu par Jony Ive et est fait de matériaux végétaux plus respectueux de l’environnement. Les Britanniques peuvent en acheter un pour seulement 2,50 £, avec livraison gratuite. Malheureusement, il ne semble pas être disponible via le magasin américain.

Plus de détails sur le nez et l’événement ci-dessous.

Un tout nouveau nez rouge transformant comme par magie créé par le légendaire designer Sir Jony Ive a été dévoilé aujourd’hui, avec l’aide d’AJ Odudu, Amanda Holden, Diane Morgan, Frankie Bridge, Miranda Hart et Sir Lenny Henry pour marquer le lancement officiel de Red Nose Journée 2023.

Au cours de l’année écoulée, la célèbre icône ronde de Comic Relief a subi la métamorphose la plus spectaculaire depuis ses débuts en 1988. Conçu par Jony Ive, le génie créatif derrière les produits les plus recherchés d’Apple, c’est vraiment un nez rouge pas comme les autres.

Fabriqué presque entièrement à partir de matériaux à base de plantes, le Red Nose commence comme un petit croissant plat et se transforme en une belle sphère en papier alvéolé. Il est maintenant disponible à l’achat sur Amazon (ouvre une nouvelle fenêtre), la nouvelle maison du Nez Rouge.

Pour célébrer ce nouveau chapitre pour le Nez Rouge, Richard Curtis et Sir Lenny Henry – les cofondateurs de Comic Relief – se sont associés à Diane Morgan sur un nouveau film pour présenter fièrement le nouveau look et la sensation du petit Nez Rouge qui fait vraiment grande différence. Sorti aujourd’hui, le court métrage peut être visionné ici (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Jony Ive a dit: « Nous avons grandi avec Comic Relief et sommes fiers de soutenir leur travail remarquable. Ce nouveau nez rouge apparemment simple a été un petit objet fabuleusement complexe à concevoir et à fabriquer et a impliqué toute notre équipe. Nous espérons qu’il apportera un petit moment de joie à tous ceux qui en portent un.

AJ Odudu, Amanda Holden, Frankie Bridge, Adam Thomas, Gethin Jones, Greg James, Jay Blades, Miranda Hart, Sindhu Vee, Sir Lenny Henry et Vicky Pattison se sont réunis pour donner le coup d’envoi et être parmi les premiers à essayer sur les nouveaux Nez Rouges.

Sindhu Vee a dit: « Quand j’ai vu le nouveau Nez Rouge de cette année, j’ai été très impressionné. C’est très délicat et très joliment réalisé. Je voulais m’impliquer dans le Red Nose Day cette année parce qu’en tant que comique, c’est une de ces choses où vous attendez, en espérant qu’on vous le demande ! C’est pour une bonne cause, c’est drôle, et c’est drôle pour tous ceux que vous connaissez. Et je veux dire, qui n’aime pas un Nez Rouge ?! »

Alors que la conception a changé, le but n’a pas changé. Avec chaque Red Nose acheté, les supporters aideront les gens à traverser les moments les plus difficiles de leur vie.

Richard Curtis a dit: « Le Nez Rouge a toujours été une petite chose qui fait une énorme différence. Il a fait tout un voyage au cours des trois dernières décennies et s’est transformé de la manière la plus merveilleuse – d’un morceau de plastique légèrement douloureux à une tomate à une éponge à des créatures sur le thème des bois. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère et sommes ravis de vous proposer un tout nouveau nez rouge, grâce à notre ami le génie du design, Jony Ive.

Richard ajouté: « Une chose qui ne changera jamais, c’est que lorsque vous achetez un Nose, vous aidez à changer des vies. Nous savons que les temps sont durs pour beaucoup de gens en ce moment, et je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent cette année. Nous espérons vraiment que vous apprécierez notre nouveau nez et que vous le porterez avec fierté en ce jour du nez rouge, sachant la différence que vous faites.

John Boumphrey, directeur national du Royaume-Uni chez Amazon, a déclaré: « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Comic Relief pour être la nouvelle maison du Nez Rouge et aider à soutenir l’appel de cette année. La livraison de Red Noses n’est qu’une des façons dont notre équipe d’Amazon soutient cette année – notre nouveau magasin Comic Relief a été créé pour collecter des fonds vitaux, et nos collègues participent à diverses initiatives de collecte de fonds pour ajouter aux 1,8 million de livres sterling que nous ont déjà fait un don à l’association depuis novembre. Comic Relief fait un travail remarquable, et nous savons que chaque Nose aide à changer des vies. Nous porterons les nôtres avec fierté le jour du Nez Rouge.

Le Red Nose Day revient à un moment de grande incertitude et d’inquiétude pour de nombreuses personnes à travers le pays, alors que l’emprise de la crise du coût de la vie continue de se resserrer et que la pauvreté quotidienne augmente. Les temps sont difficiles, mais des millions de personnes au Royaume-Uni et dans le monde ont plus que jamais besoin de support. L’argent collecté soutiendra les personnes aux prises avec la crise du coût de la vie et s’attaquera à des problèmes tels que l’itinérance, les problèmes de santé mentale et la pauvreté alimentaire ici au Royaume-Uni et dans le monde.

Avec de nombreux projets passionnants en magasin, Comic Relief est ravi de révéler quelques façons dont le public peut s’impliquer et profiter de la campagne Red Nose Day de cette année.

De la collecte de fonds avec des amis à l’organisation d’une vente de pâtisseries, en parrainant des camarades de classe, en achetant des produits officiels du Red Nose Day ou simplement en regardant la télévision, il existe de nombreuses façons de s’impliquer et de faire partie de quelque chose d’incroyable. Il n’a jamais été aussi nécessaire de se rassembler et de faire la différence.

Pour la toute première fois, AJ Odudu et Joël Dommett animera la soirée télévisée Red Nose Day aux côtés de Zoé Ball, Paddy McGuinesset David tennant. De retour sur les écrans en direct sur BBC One le vendredi 17 mars, ils seront rejoints par une foule de stars et de supporters pour offrir aux téléspectateurs une soirée incontournable de comédie, de musique live, de prix exclusifs et de nombreuses surprises. Avec de nombreuses nouvelles passionnantes à venir, il a été révélé aujourd’hui que la superstar mondiale Kylie Minogue figurera dans une émission spéciale unique de la sitcom très appréciée de la BBC Des fantômeset une parodie hilarante de L’île de l’amour verra un concurrent très inattendu à la recherche de l’amour. La soirée télévisée Red Nose Day est réalisée par BBC Studios Productions.

Cette journée du nez rouge verra également certains des visages célèbres préférés du pays mettre leur volonté et leur détermination à l’épreuve dans le but de collecter des fonds pour Comic Relief. Gethin Jones fera une annonce spéciale sur BBC’s Morning Live aujourd’hui et trois amis célèbres se dirigeront vers un endroit très froid pour un défi comme neige autre.

TK Maxx, en partenariat avec Comic Relief, lance une toute nouvelle collection de fantastiques T-shirts et sweat-shirts pour le Red Nose Day 2023, mettant en vedette l’emblématique M. Men Little Miss conceptions de personnages, qui seront disponibles dans les magasins TK Maxx et en ligne sur tkmaxx.com. La collection Red Nose Day comprend également des tabliers, des sacs fourre-tout, des sacs à lunch, des cahiers, des bouteilles d’eau, des jouets en peluche et des tasses, disponibles en magasin chez Homesense et TK Maxx, ainsi qu’en ligne sur www.tkmaxx.com(opens in new window )

Le 5 mars, Richard Curtis et Sue Perkins organiseront chacun un panel pour le Red Nose Day à Just for Laughs London. Richard sera rejoint par des stars de Comic Relief pour un après-midi de comédie, de souvenirs et de mésaventures de plus de 30 ans de Red Nose Days mouvementés. Pendant ce temps, Sue Perkins accueillera certains des meilleurs talents LGBTQ + du circuit de la comédie, notamment Rosie Jones et Michelle de Swartepour discuter des hauts, des bas et des lols de leur expérience LGBTQ+. Les billets pour les deux événements sont disponibles dès maintenant auprès de Ticketmaster, AXS ou www.jfllondon.com(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Beaucoup plus seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Red Nose Day revient le vendredi 17 mars. Découvrez comment vous impliquer et aider les gens à traverser les moments les plus difficiles de leur vie sur www.comicrelief.com/rednoseday