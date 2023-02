Netflix supprime une limitation du niveau Premium et étend considérablement la prise en charge de l’audio spatial

Netflix a deux annonces pour les utilisateurs qui s’abonnent à son niveau Premium le plus haut de gamme (qui cherchent à détourner l’attention de sa répression controversée sur le partage de mot de passe). La société élargit considérablement son catalogue de contenu audio spatial, tout en supprimant l’une des limitations sur les appareils de téléchargement.

Audio spatial

Netflix a lancé pour la première fois le support audio spatial en juillet de l’année dernière, avec une petite collection de films et d’émissions de télévision de son catalogue d’originaux. Avec l’annonce d’aujourd’hui, cependant, l’audio spatial est désormais disponible sur plus de 700 émissions de télévision et films.

Le bord met en évidence quelques-uns des ajouts notables : L’observateur, Mercrediet Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, seront ajoutés aux nouveaux titres au fur et à mesure de leur sortie, y compris Vous, Chez toi ou chez moi, Luther: Le Soleil Déchuet Tour de France. Vous pouvez trouver la liste complète des émissions de télévision et des films disponibles en audio spatial dans votre application Netflix en recherchant simplement « audio spatial ».

L’implémentation de l’audio spatial par Netflix fonctionne sur les appareils Apple et les AirPod, en utilisant la propre fonctionnalité audio spatiale d’Apple. Les appareils compatibles incluent :

iPhone 7 et versions ultérieures utilisant iOS 15.1 ou supérieur

iPad Air 3e génération et versions ultérieures utilisant iPadOS 15.1 ou supérieur

iPad mini 5e génération et versions ultérieures utilisant iPadOS 15.1 ou supérieur

iPad Pro 3e génération et versions ultérieures utilisant iPadOS 15.1 ou supérieur

Apple TV 4K et versions ultérieures utilisant tvOS 15 ou supérieur

Et écouteurs Apple compatibles :

Casque Apple compatible AirPod 3ème génération AirPod Pro AirPod Max Beats Fit Pro



Netflix, cependant, limite l’audio spatial à son niveau Premium le plus haut de gamme, qui coûte 19,99 $ par mois. La société a également un changement en magasin pour les abonnés qui pourrait rendre ce niveau Premium un peu plus attrayant…

Téléchargement sur plus d’appareils

Pour les abonnés Premium, Netflix a également augmenté le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez télécharger du contenu pour le visionner hors ligne. Auparavant, la société ne vous permettait de télécharger du contenu que sur quatre appareils, mais avec le changement d’aujourd’hui, ce nombre est passé à six.

« Avec des personnes plus connectées que jamais via plusieurs appareils, nous avons appris grâce à des recherches que les membres aimeraient avoir la possibilité de télécharger des séries et des films Netflix pour les regarder hors ligne sur plus d’appareils, en particulier lorsqu’ils voyagent et passent d’un appareil à l’autre », a expliqué la société.

Ces mises à jour de Netflix interviennent alors que la société teste un moyen controversé de limiter le partage de mot de passe. Ce changement est susceptible d’être frustrant pour de nombreux utilisateurs, donc Netflix devra trouver d’autres moyens de rendre son service aussi attrayant que possible pour empêcher les abonnés d’annuler simplement.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :