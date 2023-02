Epyc et le segment Embedded ont aidé AMD à atteindre un record en 2022, malgré le ralentissement du second semestre

En bref : le ralentissement économique mondial actuel met en difficulté de nombreuses industries, y compris le marché des PC, qui a vu ses livraisons chuter de 28 % pendant la période des fêtes. AMD a ressenti cet effet dans ses segments graphiques et PC clients au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, mais il pense que les choses s’amélioreront après le trimestre en cours. Dans l’ensemble, cependant, 2022 a été un record pour l’entreprise de Lisa Su.

Les résultats financiers d’AMD pour le quatrième trimestre et l’année complète montrent un chiffre d’affaires record sur l’ensemble de 2022 grâce aux solides performances de ses divisions Data Center (processeurs Epyc) et Embedded. L’entreprise a généré 23,601 milliards de dollars l’an dernier, soit une augmentation de 44 % par rapport aux 16,434 milliards de dollars qu’elle avait gagnés en 2021.

Ce n’était pas une image si rose au quatrième trimestre 2022, cependant. Les revenus ont augmenté de 16 % à 5,6 milliards de dollars, mais le bénéfice net a diminué de 98 %, passant de 974 millions de dollars au quatrième trimestre 2021 à 21 millions de dollars, bien qu’AMD affirme que la majeure partie de cela était due à l’acquisition de Xilinx. Les revenus des processeurs clients ont chuté de 51 % et les revenus des GPU de jeu ont diminué de 7 %. AMD a enregistré une perte d’exploitation de 149 millions de dollars au quatrième trimestre.

« 2022 a été une année solide pour AMD, car nous avons enregistré la meilleure croissance de sa catégorie et un chiffre d’affaires record malgré la faiblesse de l’environnement PC au second semestre », a déclaré le PDG d’AMD, le Dr Lisa Su. « Nous avons accéléré la dynamique de notre centre de données et finalisé notre acquisition stratégique de Xilinx, diversifiant considérablement notre activité et renforçant notre modèle financier. Bien que l’environnement de la demande soit contrasté, nous sommes confiants dans notre capacité à gagner des parts de marché en 2023 et à assurer une croissance à long terme sur la base de notre portefeuille de produits différencié. »

Alors que le segment des centres de données d’AMD a généré le plus de revenus nets au quatrième trimestre, c’est la division Embedded qui s’est vraiment démarquée, en particulier en ce qui concerne le résultat opérationnel ; Embedded a représenté plus de la moitié du bénéfice total d’AMD au cours du quatrième trimestre. Il semble que l’acquisition de Xlinx ait été une décision judicieuse de la part de l’équipe rouge.

IDC indique que les expéditions mondiales de PC traditionnels ont chuté à 67,2 millions d’unités au quatrième trimestre 2022, en baisse de 28,1 % par rapport à la même période en 2021, tandis que Gartner affirme que les expéditions ont connu leur plus forte baisse depuis le milieu des années 1990. AMD s’attend à des revenus d’environ 5,3 milliards de dollars au cours du trimestre en cours (se terminant le 31 mars), en baisse d’environ 10 % en glissement annuel, et il estime que les revenus des clients et des jeux continueront de baisser au prochain trimestre. Cependant, Su a semblé confiant que le paysage s’améliorera au cours du reste de l’année. « Le premier trimestre devrait être le plus bas pour nous en matière de PC », a déclaré le patron d’AMD.