Quatre inconvénients de l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra a fait fureur lors de son lancement. En général, tout ce que la société basée à Cupertino lance devient immédiatement un produit très vendu. La même chose s’est produite avec la nouvelle smartwatch d’Apple. Mais rien ni personne n’est parfait. La montre dont nous parlons ne fait pas exception.

Apple Watch Ultra a quelques inconvénients

Le journaliste de Connect The Watts, Colin Jenkins, a énuméré quatre inconvénients de la smartwatch Apple Watch Ultra. Cependant, après l’avoir utilisé pendant un certain temps, beaucoup d’entre eux sont devenus moins ennuyeux. Pour corriger les lacunes, les utilisateurs doivent installer certaines applications et creuser dans les paramètres.

Le principal inconvénient de l’Ultra est le problème de navigation (1). Pour résoudre ce problème, vous devez installer l’application Footpath. « C’est encore un peu plus maladroit que d’utiliser la navigation sur Garmin, mais cela aide à faire en sorte que l’Apple Watch Ultra ressemble enfin à une véritable montre de sport. »

Le journaliste a déclaré qu’il n’était pas possible de résoudre le problème avec le bouton d’action (2). « Malheureusement, plus je l’utilise depuis longtemps, plus je n’aime pas le bouton d’action ; J’en suis au point où je préfère l’avoir complètement désactivé. Le problème est que vous ne pouvez lui attribuer qu’une seule fonction. Ainsi, sa fonctionnalité ne change pas avec le cas d’utilisation.

En dehors de cela, l’Apple Watch Ultra ne suit pas les mesures de récupération (3) comme la plupart des autres appareils haut de gamme. Cependant, Jenkins a précisé que les mesures d’activité fonctionnent dans les montres sans aucun problème. Il faut également ajouter que cette montre est parfaite pour suivre et apprendre les habitudes du porteur.

Le dernier défaut de la smartwatch d’Apple est qu’elle ne mesure pas parfaitement la fréquence cardiaque (4). Cependant, l’auteur pense que, contrairement à de nombreux rivaux, l’Ultra peut être utilisé pour passer des appels, envoyer des SMs et lire de la musique téléchargée sans smartphone.