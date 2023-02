Trop de sexe et trop peu de sommeil provoquent la mort prématurée des quolls mâles mignons

Une étude a montré que les mâles du quoll du nord, un adorable marsupial australien en voie de disparition, sont tellement « obsédés » par le sexe qu’ils ne se reposent pas pour chercher des femelles et meurent bien avant qu’ils ne le fassent.

Un quoll du nord. Crédit : Université de la Sunshine Coast

Un petit marsupial ressemblant à un rongeur d’Australie meurt rapidement d’une obsession sexuelle et d’un mauvais sommeil. Le protagoniste de ce curieux comportement est le quoll du nord (Dasyurus hallucatus), également connu sous le nom de chat marsupial du nord. La mort prématurée ne concerne pas tous les spécimens, mais uniquement les mâles, qui profitent de la saison de reproduction de leur courte existence pour s’accoupler le plus souvent possible, quelles que soient les conséquences auxquelles ils sont confrontés. Les quolls mâles se reproduisent en une seule saison, tandis que les femelles, qui ne sont évidemment pas sujettes à cette frénésie hormonale drastique, se reproduisent en quatre.

Les quolls nordiques mâles meurent prématurément à cause de trop de relations sexuelles et de trop peu de sommeil ont été déterminés par une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l’Université de la Sunshine Coast, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’École des sciences biologiques de l’Université du Queensland. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Christofer J. Clemente, professeur à la School of Science, Technology and Engineering de l’université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une expérience spéciale avec ces marsupiaux. Ils ont capturé 13 spécimens (7 mâles et 6 femelles) à Groote Eylandt dans le Territoire du Nord et les ont « équipés » de petits appareils sur le dos appelés accéléromètres, capables de mesurer le mouvement, le repos, etc. Grâce à un algorithme de machine learning – entraîné sur des dizaines d’heures d’images sur des quolls – les scientifiques ont pu analyser en détail les comportements des spécimens impliqués, qui ont été relâchés dans leur milieu naturel et suivis pendant 42 jours.

Crédit : wikipédia

Les chercheurs ont observé que les hommes étaient significativement plus actifs que les femmes, passant beaucoup plus de temps à marcher. En une seule nuit, deux spécimens nommés Moimoi et Cayless ont parcouru environ 10 kilomètres, l’équivalent d’un marathon de 40 kilomètres pour un être humain. Ils ont également constaté que les hommes présentaient des comportements de repos – tels que s’accroupir – beaucoup moins fréquemment que les femmes (7,67 % contre 23,65 %). En pratique, ils ont dormi trois fois moins. Ceci juste pour partir à la recherche de femelles et s’accoupler le plus possible.

Mais négliger autant le repos et le sommeil a un impact dramatique sur ces minuscules marsupiaux. En effet, les mâles maigrissent rapidement, sont moins prudents lorsqu’ils sont à proximité d’un danger (prédateurs ou routes) et prennent moins soin de leur condition physique, se remplissant plus facilement de parasites puisqu’ils passent moins de temps à se toiletter. Bref, ils sont téméraires, mal soignés et aussi très agressifs, avec pour seul objectif de conquérir le plus grand nombre de partenaires pendant la saison de reproduction. Cela les amène inévitablement à mourir beaucoup plus tôt que les femelles, ne serait-ce qu’en raison de la fatigue provoquée par des rythmes aussi frénétiques.

« Ils parcourent de grandes distances pour s’accoupler le plus souvent possible et il semble que leur pulsion soit si forte qu’ils renoncent à dormir pour passer plus de temps à chercher des femelles », a déclaré le professeur Clemente dans un communiqué, ajoutant que « les dangers du manque de sommeil la privation sont bien documentées chez les rongeurs, et de nombreux traits associés à la privation de sommeil sont observés chez les quolls mâles, pas chez les femelles. » Les chercheurs veulent comprendre si ce comportement affecte également d’autres membres de la famille des Dasiuridae, qui comprend également des diables de Tasmanie, des souris marsupiales, des opossums et d’autres mammifères.

Le quoll du nord est classé comme étant en danger critique d’extinction (code EN sur la liste rouge de l’UICN) et une étude plus approfondie de son comportement peut aider les scientifiques à conserver l’espèce. Les experts pensent également qu’ils pourraient devenir un excellent modèle pour étudier les effets de la privation de sommeil, qui a également des effets dramatiques chez l’homme. Les détails de la recherche « Disparité de repos dans la semelparité des quolls : test des comportements liés au sexe des quolls nordiques sauvages errants (Dasyurus hallucatus) pendant la saison de reproduction » ont été publiés dans la revue scientifique Royal Society Open Science.

