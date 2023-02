Un mystérieux téléphone Honor avec de superbes spécifications vient de fuir

Honor est prêt à organiser un événement mondial au Mobile World Congress 2023. L’événement est prévu pour le 27 février, lorsque la marque est sur le point d’annoncer la série Magic 5. Cet événement dévoilera également le smartphone pliable Magic V. Cependant, ce ne sont peut-être pas les seuls smartphones que la marque est sur le point de lancer. Un mystérieux téléphone Honor est également en préparation !

D’après ce que la récente fuite suggère, le mystérieux téléphone Honor ciblera le marché du milieu de gamme. Il est prévu de venir avec un nouveau chipset Qualcomm et des fonctionnalités mises à jour. Vous vous demandez ce que pourrait être le nouveau SoC Qualcomm ? Continuez à lire pour le savoir !

Tout ce que nous savons sur le mystérieux téléphone Honor

Le mystifiant smartphone Honor contiendra soi-disant Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 à l’intérieur. Qualcomm a sorti ce chipset avec le 4 Gen 1 en septembre 2022. Et même s’il existe des téléphones avec le 4 Gen 1, actuellement, il n’y a pas d’appareil avec le SoC 6 Gen 1.

Ainsi, ce téléphone Honor pourrait être le premier appareil à emballer le tout nouveau chipset de milieu de gamme. Mais ce n’est pas tout ce que nous avons appris sur le smartphone. La fuite suggère également que le téléphone équipera un panneau OLED avec un trou de perforation sur le dessus.

De plus, l’image partagée par le leakster indique que le nouveau téléphone Honor aura des bords incurvés. De plus, l’appareil sera livré avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et il est prévu d’équiper une énorme batterie de 6000 mAh. Cette grande batterie, combinée à l’efficace SoC 6 Gen 1, pourrait offrir de l’énergie pendant des jours !

Malheureusement, nous n’en savons pas beaucoup plus sur le nouveau téléphone Honor à part les informations ci-dessus. Cependant, le pronostiqueur affirme que le téléphone est entré dans la phase finale de débogage. Elle pourrait donc bientôt voir le jour !