Microsoft, Sony et Nintendo ne participeront pas à l’E3 2023

Prendre des raccourcis : ce qui était censé être le retour triomphal de l’un des plus grands événements annuels de l’industrie du jeu a subi un coup dur. L’E3 2023 sera le premier événement des 18 ans d’histoire de l’exposition de Los Angeles sans présentations de l’un des principaux fabricants de consoles.

Des sources de l’IGN ont confirmé que Microsoft, Sony et Nintendo ont refusé de participer à l’Electronic Entertainment Expo (E3) 2023. Les trois grands fabricants de consoles ne tiendront pas de conférences de presse ni ne seront présents sur le salon cette année.

Microsoft organisera une présentation à peu près au même moment que l’E3, mais les dernières nouvelles en font le dernier fabricant de consoles à cesser de participer directement à l’exposition. Sony et Nintendo s’en étaient déjà éloignés ces dernières années.

Nintendo a publié des présentations préenregistrées au lieu des conférences de presse de l’E3 chaque année depuis 2013, mais a maintenu sa présence sur le salon. Sony a refusé de participer entièrement à l’E3 à partir de 2019, après avoir suivi la pratique de Nintendo consistant à produire des vitrines préenregistrées tout au long de l’année. Microsoft a publié sa première bande annonce préenregistrée la semaine dernière, signalant que les trois fabricants de consoles ont trouvé une alternative aux conférences de presse physiques.

Perdre les trois grands – auparavant considérés comme les versions maîtresses de l’événement – ​​n’aidera pas la lutte de l’E3 pour se remettre des annulations liées à la pandémie. 2020 a vu l’événement annulé pour la première fois, tandis qu’un événement en ligne uniquement a eu lieu l’année suivante. Un E3 hybride était prévu pour 2022, mais il est passé à une autre affaire en ligne uniquement avant d’échouer complètement.

L’organisateur de l’événement ReedPop gérera l’E3 2023 hybride prévu aux côtés du gestionnaire traditionnel de l’exposition, l’Entertainment Software Association. D’autres grandes sociétés de jeux n’ont pas encore annoncé leur intention de présenter à l’E3 ou d’organiser des événements individuels cet été.

Nintendo pourrait toujours publier une présentation « Nintendo Direct » en juin, quel que soit l’alignement avec l’E3. Electronic Arts n’a pas encore dit s’il organiserait un « EA Play » cette année aux côtés de l’E3, une pratique commencée en 2016 mais ignorée l’année dernière. Ubisoft n’a rien dit non plus jusqu’à présent, et PC Gamer n’a pas confirmé de PC Gaming Show pour l’E3 2023.

La sortie de Microsoft de l’événement est une surprise car le patron de Xbox, Phil Spencer, a récemment fait l’éloge de l’E3 dans une interview avec IGN. Il a dit qu’il voulait aider l’exposition à réussir, suggérant que l’événement estival de Microsoft viendra compléter l’E3, même si la société n’a rien sur le salon cette année.

Comme au bon moment, le compte Twitter du Summer Game Fest rappelé adeptes de sa date prévue pour l’événement, qui accueillera des présentations de nombreuses grandes sociétés de jeux – le 8 juin.