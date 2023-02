L’abonnement Snapchat+ a franchi une nouvelle étape

L’ancienne plate-forme de médias sociaux Snapchat perd actuellement son attrait. On pense que les principales causes en sont le succès des courtes vidéos de TikTok. Et l’utilisation de la fonctionnalité « Stories » connue sous le nom de Snap par tous ses rivaux. Cependant, la société, qui souhaite stopper cette tendance, a officialisé Snapchat Plus. C’est un service d’adhésion avec un certain nombre de fonctionnalités. Il semble que le service, qui a été extrêmement réussi, ait reçu suffisamment d’attention pour éviter que l’entreprise ne tombe complètement !

Deux millions de personnes sont actuellement des utilisateurs actifs de Snapchat+

Au cours des cinq derniers mois, Snapchat+. Qui était plus d’un million d’utilisateurs en août de l’année dernière, a atteint le sommet. L’entreprise a récemment déclaré qu’elle comptait plus de deux millions d’utilisateurs dans un communiqué. Cela implique que des millions de personnes paient 3,99 $ par mois, ce qui en fait une source de revenus cruciale pour l’entreprise.

Beaucoup ont été surpris par le succès de Snapchat+. La société a essayé un certain nombre de modèles commerciaux alternatifs ces dernières années, y compris des lunettes intelligentes, mais n’a pas réussi à le faire. Le succès du service d’abonnement est dû à une variété de facteurs. Actuellement, les utilisateurs Plus sont les seuls à pouvoir utiliser plus d’une douzaine de fonctionnalités.

Il existe des fonctionnalités telles que Bitmoji personnalisé, les communications prioritaires et les réponses aux histoires sont affichées en premier parmi celles-ci. Vous ne devez payer que 3,99 $ si, par exemple, vous souhaitez envoyer un message à une célébrité qui utilise Snapchat.

Dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Nouvelle-Zélande, l’Arabie saoudite, le Canada et l’Australie, Snapchat+ est disponible. Un certain nombre de pays, dont Oman, l’Inde, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, Israël, l’Égypte, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Finlande, l’Irlande et l’Autriche, peuvent désormais l’acheter également. Malheureusement, on ne sait pas exactement quand il sera disponible dans d’autres pays. Nous espérons qu’il sera bientôt disponible pour tous.