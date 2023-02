Le bug de confidentialité d’Apple Maps peut avoir permis aux applications de collecter des données de localisation sans autorisation

Un bug de confidentialité d’Apple Maps corrigé dans iOS 16.3 peut avoir permis aux applications de collecter des données de localisation des utilisateurs sans autorisation.

Au moins une application semble l’avoir fait, et un journaliste de sécurité a émis l’hypothèse que le même bug de confidentialité aurait pu être exploité par d’innombrables applications sur une période de temps inconnue…

iOS 16.3 est devenu public la semaine dernière, après un mois en version bêta. La principale fonctionnalité était la prise en charge des clés de sécurité physiques dans le cadre du processus de connexion par authentification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

Les autres fonctionnalités mises en évidence dans les notes de version étaient :

Ainsi que la mention de plusieurs corrections de bugs. Découvrez notre présentation vidéo de toutes les nouvelles fonctionnalités.

Les notes de version iOS d’Apple ne répertorient pas tous les correctifs de bugs. au lieu de cela, ceux liés à la sécurité sont principalement couverts dans un document séparé. Apple répertorie 12 correctifs de sécurité différents, dont un pour un bug de confidentialité d’Apple Maps :

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : une application peut être en mesure de contourner les préférences de confidentialité

Description : un problème de logique a été résolu par une meilleure gestion des états.

CVE-2023-23503 : un chercheur anonyme