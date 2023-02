Parce qu’une PlayStation géante a fait son apparition à Rome

Non seulement Rome, mais aussi d’autres villes européennes ont été envahies par d’étranges apparitions sur le thème de la PlayStation 5. C’est l’initiative de Sony pour signaler au public que ses consoles sont à nouveau disponibles.

Si vous vous rendez via del Corso à Rome à ces heures-là, vous remarquerez une gigantesque PlayStation 5 qui sort de terre. Une installation incroyable, qui rejoint celles présentes dans d’autres villes européennes. La hache de Kratos de God of War Ragnarok est apparue à Londres, tandis que les empreintes de pas d’un Thunder Eater d’Horizon Forbidden West sont apparues en Hollande et à Naples. Cette série d’apparitions sur le thème de la PlayStation 5 fait partie de l’initiative de Sony pour signaler la disponibilité renouvelée de la console, difficile à trouver depuis des mois.

Entre la pandémie, la guerre en Ukraine, la crise des puces et les scalpers, depuis sa sortie, la PlayStation 5 est quasiment introuvable. Parmi les chanceux qui ont réussi à l’obtenir, beaucoup ont dû céder à la formule bundle avec un prix plus élevé que la console seule. Pour communiquer la fin de ces pratiques et la nouvelle disponibilité de la PlayStation 5, Sony a donc lancé la série d’installations, auxquelles s’ajoutent des publicités publiées sur les réseaux sociaux liées à la principale exclusivité PlayStation 5.

Toutes les nouvelles icônes apparaissent dans les vidéos : Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart, Returnal et le susmentionné God of War and Horizon. Une façon spectaculaire de mettre en avant le stock disponible uniquement sur PlayStation 5. Au-delà des installations particulières, l’initiative de Sony comprend également un concours appelé « PS5 Reporter for a day ». Quiconque parvient à immortaliser les différentes apparitions thématiques avec son smartphone peut gagner une PlayStation 5.