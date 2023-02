Huawei pourrait avoir une surprise réservée pour plus tard cette année

Tout récemment, nous avons appris que les États-Unis avaient aggravé les choses pour Huawei. Maintenant, il y a de nouvelles règles qui vont limiter considérablement la marque chinoise. Cependant, les règles pourraient ne pas affecter les prochains téléphones sur lesquels la marque a déjà travaillé.

Il y a de fortes chances que Huawei ait déjà acheté et conservé suffisamment de puces pour fabriquer correctement les séries Mate 60 et P60. Mais même ainsi, l’interdiction étendue des puces aura un impact significatif sur le fonctionnement de la marque pour les futurs smartphones. Alors, quelle est la prochaine étape pour la marque chinoise ? Un arrêt total de l’activité téléphonique ? Et bien non.

Huawei pourrait bientôt lancer un nouveau chipset local

Avant que les États-Unis ne commencent à punir Huawei et à le traiter comme une menace pour la sécurité nationale, l’unité HiSilicon de la marque fabriquait déjà ses propres puces Kirin. Cependant, comme l’équipe s’est appuyée sur TSMC, que les États-Unis ont interdit de travailler avec la marque, les SoC Kirin se sont arrêtés.

Une chose importante à noter est que Huawei était le deuxième client de TSMC. Il est venu juste après Apple. Cependant, après l’interdiction, la marque chinoise était à court d’options. Oui, il avait un accès complet à la principale fonderie chinoise, SMIC. Mais la fonderie se limite à produire des SoC en utilisant le nœud de processus 14 nm.

14 nm ? Qu’y a-t-il de si mauvais à ce sujet ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, TSMC et Samsung fabriquent désormais des SoC de nœuds de processus 3 nm à part entière. Mais où se situe la différence entre les puces 14 nm de Huawei et les puces 3 nm actuelles ?

En termes simples, plus le nœud de processus est petit, plus le nombre de transistors est élevé. Et plus le nombre de transistors à l’intérieur de la puce est élevé, plus le SoC sera économe en énergie et puissant. Donc, en bref, les chipsets 14 nm ne peuvent pas mettre les téléphones Huawei à côté des produits phares actuels.

Ce que Huawei prévoit de faire maintenant

Il était très peu probable que Huawei remplace les puces Snapdragon uniquement 4G par du silicone local de 14 nm ou 12 nm. Mais les nouvelles restrictions américaines ne laissent pas le choix à la marque.

Pourtant, si Huawei s’appuie sur le nœud de processus 14 nm ou 12 nm, ses téléphones seront extrêmement lents. Et sans oublier que les appareils ne pourront pas rivaliser avec la concurrence en termes d’autonomie. Même les téléphones avec SoC 5 nm de Samsung et TSMC seront bien meilleurs.

Cependant, l’été dernier, nous avons eu une rumeur intéressante sur Huawei. Selon cela, la marque chinoise prévoyait d’utiliser des chipsets Kirin 14 nm pour la série P60. Et même si la rumeur semblait folle à l’époque, c’est peut-être une réalité maintenant.

Un nouveau rapport de Huawei Central suggère que la marque chinoise a une surprise prête pour le second semestre 2023. Et il va sans dire que la surprise sera probablement une nouvelle puce qui s’appuiera sur une nouvelle technologie d’emballage.

Nouvelle technologie d’emballage ? En bref, le boîtier de la puce est essentiellement un boîtier pour le matériau semi-conducteur. Il encapsule le semi-conducteur et le protège. Actuellement, il n’y a pas d’autres informations sur le nœud de processus de la puce. Et nous n’avons pas non plus d’indication sur le fait que Huawei obligera ou non SIMC à le fabriquer.

La demande de brevet pourrait changer la donne pour Huawei

Huawei envisage-t-il sérieusement les grands chipsets de nœuds de processus pour ses nouveaux modèles phares ? Eh bien, il y a de fortes chances que cela se produise. La marque chinoise a récemment déposé une demande de brevet pour des composants EUV.

Désormais, on ne sait pas ce que la marque compte faire de ces brevets. Mais, pour faire court, Huawei pourrait être en mesure de produire des puces haut de gamme en aidant à développer une machine EUV en Chine. Les obstacles mis par les États-Unis pourraient ne plus préoccuper le géant chinois de la technologie.