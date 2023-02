Galaxy S23 entrant: regardez l’événement Samsung Unpacked 2023 ici à 13 h HE / 10 h PT

En bref : Samsung Unpacked 2023 commence dans quelques heures, et c’est important pour deux raisons : non seulement ce sera le premier événement Unpacked en personne en trois ans, mais il verra également le dévoilement de la série Galaxy S23, un téléphone Samsung espère pouvoir aider à relancer une industrie en difficulté. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission en direct ici à 13 h HE / 10 h HP.

Ce n’est un secret pour personne que la série Galaxy S23 et le Galaxy Book 3 seront les vedettes de l’événement Unpacked 2023, étant donné que les appareils sont déjà disponibles à la réservation sur le site Web de Samsung.

Samsung s’en tient aux modèles familiers de la série Galaxy S : le S23 Ultra, le S23+ et le S23. La caractéristique la plus convaincante du produit phare sera probablement son appareil photo principal de 200 MP qui utilise des pixels de 0,56 micron, qui, selon Samsung l’année dernière, était le plus petit de l’industrie. Le capteur dispose également d’une solution de mise au point automatique Super QPD qui équipe tous les pixels de capacités de mise au point automatique. Le capteur fournira des détails supplémentaires dans les prises de vue de jour, et sa capacité à combiner la lumière jusqu’à 16 pixels en un seul améliorera les photos en basse lumière.

Les autres fonctionnalités du S23 Ultra incluent un écran QHD+ de 6,8 pouces, un appareil photo ultra large de 12 MP, deux téléobjectifs de 10 MP, un stockage de 256 Go/512 Go, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W et un S Pen intégré. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Samsung suivrait les traces d’Apple en ajoutant une connectivité satellite d’urgence au S23 Ultra, bien que cela puisse être enregistré pour un futur téléphone.

Les deux autres combinés devraient offrir des mises à niveau incrémentielles par rapport à leurs prédécesseurs. Le Galaxy S23 de 6,1 pouces et le Galaxy S23+ de 6,6 pouces verront leurs batteries augmentées de 200 mAh à 3 900 mAh et 4 700 mAh, respectivement.

Les trois téléphones ont des écrans de 120 Hz, 8 Go de RAM dans leurs versions de base (l’Ultra peut être spécifié avec 12 Go) et on dit qu’ils utilisent une version overclockée du SoC Snapdragon 8 Gen 2 appelée SoC Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

Il y aura des appareils au-delà des téléphones lors de l’événement Unpacked. Samsung présentera probablement jusqu’à cinq versions du Galaxy Book 3. Celles-ci sont équipées d’écrans OLED qui intègrent les capteurs tactiles directement dans les panneaux, permettant aux ordinateurs portables d’être plus fins et plus légers.

Nous avons l’habitude de voir de nouveaux combinés qui n’offrent que des améliorations et des mises à niveau mineures par rapport à leurs prédécesseurs, mais avec les expéditions de smartphones atteignant leur point le plus bas en une décennie, Samsung pourrait prendre un gros risque avec la série S23. Les téléphones ont les mêmes prix de lancement que les modèles S22 équivalents aux États-Unis, ce qui est bien, même si de nombreux autres pays seront confrontés à une hausse de prix non négligeable.